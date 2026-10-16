S-a instalat iarna definitiv sau asistăm doar la un episod trecător de vreme rea? Ce se întâmplă cu temperaturile în zilele următoare

Prognoza meteo pentru următoarele zile. Ziua de vineri, 16 octombrie, a adus atât precipitații sub formă de ninsoare în unele zone montane, cât și ploi și o răcire accentuată a vremii în majoritatea regiunilor din țară. Totodată, meteorologii anunță vânt puternic în 5 județe și temperaturi maxime cuprinse între 12 și 16 grade Celsius. Vremea rece va persista și în zilele următoare, anunță specialiștii în meteorologie.

După-amiaza zilei de vineri a venit cu ploi și descărcări electrice în Capitală și împrejurimi. La nivelul întregii țări, vremea se menține rece, cu accent pe zona sudică. Sunt așteptate, în continuare, ploi în zonele joase și precipitații mixte la munte. Maximele vor fi de 12-16 grade, iar minimele de 1-8 grade. Local, se vor forma ceață și brumă. Tot astăzi, în București, maxima a fost de 14 grade, iar temperatura minimă va coborî între 4 și 6 grade Celsius.

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Ce se întâmplă cu temperaturile în zilele următoare

Vremea se va menține rece și în zilele următoare, potrivit meteorologilor. Răcirea vremii va fi însoțită de ploi, îndeosebi în Moldova, Dobrogea și Muntenia. La începutul săptămânii viitoare, în nord-est cantitățile de apă pot depăși 20-25 l/mp. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar în Moldova și Dobrogea vântul va avea rafale de peste 40-50 km/h. Maximele vor fi de 10-20 de grade, iar spre finalul lunii temperaturile vor crește în zona de vest. Temperaturile minime vor fi între 2 și 12 grade.

Cum va fi vremea sâmbătă, 17 octombrie

Sâmbătă, vremea va fi rece, mai ales în nordul țării, unde maximele vor ajunge la 10-12 grade. În sud, temperaturile vor depăși 15 grade în apropierea Dunării, dar vor rămâne sub media lunii octombrie. Sunt așteptate ploi în Moldova și Carpații Orientali.

Cum va fi vremea duminică, 18 octombrie

De duminică, 18 octombrie, temperaturile vor crește în vestul și sud-vestul țării. Maximele vor ajunge la 17-18 grade în Câmpia de Vest și se vor apropia de 20 de grade la Drobeta-Turnu Severin. În Moldova, vremea va rămâne rece și ploioasă.

Ploile ar urma să-și facă prezența în Moldova până miercuri, 21 octombrie, cu acumulări de 60-65 l/mp în unele zone. La începutul săptămânii viitoare, precipitațiile s-ar putea extinde și în Bărăgan, unde sunt estimate cantități de 15-20 l/mp.

ANM: Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară

Meteorologii au emis, pentru ziua curentă, un cod galben de intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Codul galben este aplicabil pentru mai multe localități din județele Botoșani, Galați, Vrancea, Iași și Vaslui. Avertizarea este valabilă azi, 16 octombrie, până la ora 18:00.

Județul Botoşani: Ștefănești, Călărași, Manoleasa, Santa Mare, Ripiceni, Românești;

Ștefănești, Călărași, Manoleasa, Santa Mare, Ripiceni, Românești; Județul Galaţi: Tecuci, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Drăgănești, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Poiana;

Tecuci, Cosmești, Munteni, Brăhășești, Drăgănești, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Poiana; Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Păunești, Homocea, Țifești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița;

Adjud, Mărășești, Păunești, Homocea, Țifești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița; Județul Iaşi: Pașcani, Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Mircești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;

Pașcani, Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Mircești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni; Județul Vaslui: Zăpodeni, Băcești, Dumești, Rebricea, Todirești, Ștefan cel Mare, Oșești, Negrești, Gârceni, Vulturești, Rafaila.

De altfel, meteorologii au emis și o informare meteorologică valabilă până azi, 16 octombrie, ora 18:00. Sunt vizate intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1.500 de metri.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului miercuri (14 octombrie) în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar joi și vineri (15 și 16 octombrie) local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului (viteze de până la 40…50 km/h).

În zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, vor fi rafale de 60…80 km/h.

La altitudini mari, în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm”, anunță ANM.

Ninsori în zonele montane înalte

În zonele montane înalte ale țării a nins ca-n povești. Vineri dimineață, de exemplu, drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire pe Transfăgărășan, iar ninsorile au afectat și Pasul Prislop. La Vârful Omu s-au înregistrat -7 grade Celsius. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule pe drumurile montane doar cu mașinile echipate corespunzător. Altfel, la Cabana Capra peisajul tomnatic s-a transformat rapid într-unul de iarnă. Imaginile pot fi privite AICI.