Mai bine de 90 de mineri de la exploatarea Vulcan, din județul Hunedoara, au refuzat miercuri să iasă la suprafață, ca formă de protest față de reducerea veniturilor pe care au constatat-o pe fluturașii de salariu, potrivit reprezentanților Sindicatului Muntele, afiliat Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ).

Pentru a media situația, prefectul județului Hunedoara, Szell Lorincz, s-a deplasat la fața locului cu intenția de a purta discuții atât cu minerii, cât și cu conducerea companiei, pentru identificarea unei soluții, informează Agerpres.

Ce solicitări au minerii

Președintele sindicatului, Alin Sîn, a explicat că oamenii nu vor ieși din subteran decât după ce vor primi garanții ferme, inclusiv din partea Ministerului Energiei. Nemulțumirile vizează două aspecte: alinierea salariilor la nivelul cel mai mare plătit în prezent, pentru fiecare categorie de angajați din cadrul companiei, respectiv respectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în actualul Contract Colectiv de Muncă.

Potrivit liderului sindical, fără un angajament scris din partea autorităților, mobilizarea minerilor va continua pe termen nedeterminat.

Salarii diminuate, după transferul unor angajați de la mina Lupeni

Conflictul are la bază transferul unor angajați de la mina Lupeni, care se află în proces de închidere, la mina Vulcan, transfer în urma căruia oamenii au observat o scădere a veniturilor lunare de circa 300 de lei, comparativ cu salariile primite anterior.

Procesul de închidere a minelor Lupeni și Lonea este reglementat prin OUG nr. 108/2022, care stabilește termenul-limită de 31 decembrie 2026 pentru lucrările de ecologizare și punere în siguranță. Pentru exploatările Livezeni și Vulcan, calendarul de închidere se întinde până în 2032, proiectele tehnice aferente fiind deja avizate de minister.

Două persoane implicate în protest au necesitat, ulterior, îngrijiri medicale de urgență.