Șapte bărbați din Hunedoara, deghizați în mineri, au furat de la exploatarea minieră Vulcan

Un grup de șapte bărbați din județul Hunedoara susținea că sunt mineri și chiar se deghizau pentru a fura de la exploatarea minieră Vulcan. Unul dintre aceștia este minor.

Cei șapte indivizi au sustras, în mod repetat, echipamente și cabluri din mină. Grupul acționa, în special, noaptea și escalada gardurile pentru a putea pătrunde în interior. Prejudiciul se ridică la aproximativ 40.000 de lei, fiind deschis un dosar pentru furt calificat. Anchetatorii au reușit să recupereze circa jumătate din prejudiciu.

Pe lângă pierderile materiale, bărbații au provocat și defecțiuni tehnice ce au dus la suspendarea temporară a activității miniere.

„Pentru a nu atrage atenția, aceștia ar fi folosit echipamente specifice minerilor și ar fi invocat pretexte legate de activități dispuse de conducerea unității, după care ar fi debranșat cabluri sau componente ale unor utilaje, pe care ulterior le-ar fi valorificat într-un interval scurt de timp”, a transmis IPJ Hunedoara.

