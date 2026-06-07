Prima pagină » Actualitate » Proverbul chinezesc al zilei: „Un centrimetru de timp este un…” O lecție despre înțelepciune și timp

Proverbul chinezesc al zilei: „Un centrimetru de timp este un…” O lecție despre înțelepciune și timp

Proverbul chinezesc al zilei: „Un centrimetru de timp este un...” O lecție despre înțelepciune și timp
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Acest proverb chinezesc are o însemnătate aparte. Proverbul complet este: „Un centimetru de timp este un centimetru de aur”. Frumos spus, nu-i așa?

Acest proverb chinezesc ne învață, deci, că timpul este neprețuit și nu poate fi recuperat. De altfel, în China antică, „timpul” era măsurat cu cadrane solare, unde spațiul fizic de un „inch” reprezenta o scurtă perioadă de timp.

Aceasta înseamnă că, deși un inch de timp valorează la fel de mult ca un inch de aur, tot aurul din lume nu este suficient pentru a răscumpăra o singură secundă pierdută.

Concepte cheie

Irecuperabil: Timpul pierdut nu poate fi niciodată recuperat, indiferent de câtă bogăție deține cineva.

Prioritate: Aurul reprezintă bogăția materială, dar timpul este cea mai valoroasă resursă a vieții.

Autorul recomandă:

Proverbul chinezesc al zilei: „Cazi de șapte ori, ridică-te de opt”. Ce înseamnă, de fapt

Recomandarea video

Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Digi24
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum se poate apăra România pe mare. "Trebuie să avem tot pachetul: și legea, și oamenii, și mijloacele tehnice, și instituțiile pregătite să apere țara"
Mediafax
Ce înseamnă dacă vezi o cască moto pe asfalt? Semnalul pe care orice șofer trebuie să-l știe
Click
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Cancan.ro
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvăluit forța invizibilă a oceanului
FLASH NEWS Atac armat în centrul Israelului: un mort și cinci răniți. Armata israeliană a lovit în paralel o suburbie din Beirut
16:46
Atac armat în centrul Israelului: un mort și cinci răniți. Armata israeliană a lovit în paralel o suburbie din Beirut
Ucraina a prezentat scuze Greciei pentru un incident naval cu o dronă. Niciun cuvânt adresat României pentru drona explodată în Portul Constanța
16:31
Ucraina a prezentat scuze Greciei pentru un incident naval cu o dronă. Niciun cuvânt adresat României pentru drona explodată în Portul Constanța
VIDEO Papa Leon, discurs înălțător în fața a peste 1 milion de credincioși: Dumnezeu este alături de cei săraci
15:53
Papa Leon, discurs înălțător în fața a peste 1 milion de credincioși: Dumnezeu este alături de cei săraci
ALERTĂ NYT: Semnale GPS bruiate în Europa de sateliți ruși. Cercetătorii avertizează asupra unei vulnerabilități majore
15:37
NYT: Semnale GPS bruiate în Europa de sateliți ruși. Cercetătorii avertizează asupra unei vulnerabilități majore
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
15:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
UTILE Mergi cu mașina prin Europa? În unele țări va trebui să obții un autocolant ecologic pentru vehiculul tău. Ce reprezintă
14:56
Mergi cu mașina prin Europa? În unele țări va trebui să obții un autocolant ecologic pentru vehiculul tău. Ce reprezintă

Cele mai noi

Trimite acest link pe