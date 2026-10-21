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Alexandru Rogobete, atac dur la Ilie Bolojan: Îl acuză de „incompetență macroeconomică” și îi cere să-și asume responsabilitatea pentru situația din Sănătate

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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un atac dur, într-o intervenție la Antena 3 CNN, la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză de „incompetență macroeconomciă” și de subfinanțarea sistemului sanitar. Rogobete susține că Ministerul Sănătății a estimat corect necesarul de fonduri pentru 2026, însă bugetul aprobat a fost cu aproximativ 4,7 miliarde de lei sub suma solicitată și a prezentat un document oficial din 2 februarie, care arată necesarul financiar estimat pentru acest an.

Alexandru Rogobete a respins acuzațiile PNL și USR cu privire la responsabilitatea pentru problemele financiare din Sănătate și l-a indicat direct pe fostul premier drept responsabil pentru dezciiile bugetare care au afectat sistemul sanitar.

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Ministrul susține că Ilie Bolojan a aplicat reduceri bugetare fără să țină cont de particularitățile fiecărui domeniu și de nevoile serviciilor medicale esențiale.

„Ministerul Sănătății a făcut prognoza corectă a bugetului pentru anul 2026. Dar domnul Bolojan, și mie îmi pare rău că uită atât de repede. Nu e prima dată când observ că uită elemente esențiale care nu sunt în favoarea dânsului. Avea narativul, peste un an de zile, morocănos, așa cum ieșea el la televizor, ne explica tuturor cum oamenii politici trebuie să-și asume responsabilitatea pentru faptele lor.

Eu îl rog pe domnul Bolojan să-și asume responsabilitatea pentru incompetența macroeconomică pe care a avut-o la începutul acestui an, în care a tăiat cu barda, de sus până jos, în mod egal, la toate domeniile, fără să țină cont de specificitatea unor domenii”, a declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete a continuat atacul și a pus sub semnul întrebării competențele economice ale fostului premier.

„Este evident că domnul Bolojan nu înțelege cifrele în general și nu are o viziune despre economie și macroeconomie. Se vede unde a adus țara cu această gândire limitată și încrâncenată a dânsului”.

Documentul din februarie, argumentul ministrului pentru bugetul Sănătății

Ca să-și susțină poziția, Alexandru Rogobete a prezentat un document oficial pe care susține că l-a transmis la începutul lunii februarie. Potrivit acestuia, adresa curpindea necesarul bugetar al Ministerului Sănătății pentru anul 2026.

„Aici este adresa oficială trimisă de mine, sub semnătura mea, în 2 februarie 2026, poartă numărul Ministerului Sănătății, în care prognoza pentru anul 2026 a fost de 32 de miliarde de lei”, a declarat Rogobete.

Documentul prezentat de Rogobete compară execuția bugetară din 2025, inclusiv rectificarea din septembrie, cu propunerea Ministerului Sănătății pentru 2026 și sumele aprobate prin legea bugetului. Potrivit datelor prezentate de acesta, instituția a solicitat aproximativ 31,9 miliarde de lei, dar a primit circa 27,2 miliarde de lei, diferența fiind de aproximativ 4,7 miliarrde de lei.

De unde a pornit disputa dintre Rogobete și Bolojan

Conflictul dintre cei doi a pornit de la finanțarea unităților de primiri urgențe. Ilie Bolojan a criticat modul în care Ministerul Sănătății a repartizat fondurile pentru 2026 și a invocat situația UPU Floreasca și UPU Târgu Mureș, unități care au primit la începutul anului alocări considerabil mai mici decât cheltuielile din anul precedent.

Fostul premier a susținut că finanțarea insuficientă a unor servicii medicale esențiale ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt gestionați banii publici și a spus că își asumă responsabilitatea pentru decziiile bugetare. Rogobete a respins această interpretare și a explicat că alocările inițiale din 2025 nu reflectau întreaga finanțare de care unitățile de primiri urgențe au beneficiat până la finalul anului.

„L-am auzit pe domnul Bolojan dând exemplul Spitalului Floreasca. Anul trecut, alocarea inițială pentru Floreasca a fost undeva la 5,1 milioane de lei pentru unitatea de primiri urgențe. În septembrie am făcut o rectificare bugetară în care eu am mai suplimentat cu încă 5 milioane. Așa a ajuns Floreasca la 10 milioane de lei execuție în anul 2025 pentru Unitatea de Primiri Urgențe”, a explicat ministrul.

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