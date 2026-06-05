Psihologii spun că a saluta oamenii la intrarea într-un magazin sau într-un local nu este doar un semn de politețe. Ce reprezintă, de fapt

Acest simplu gest de empatie aduce bunăstare psihologică și îmbunătățește relațiile umane zilnic, scrie El Economista.

Multe dintre aceste ritualuri, pe lângă faptul că sunt acceptate social, sunt practicate aproape inconștient. A lăsa oamenii să iasă înainte de a intra, a sta pe partea dreaptă a scărilor rulante, a ceda locul în transportul public sau a folosi un telefon mobil cu căști sunt câteva dintre „regulile” nescrise pe care toată lumea le acceptă ca sinonime cu politețea.

Totuși, există și alte lucruri pe care nu toată lumea le face la fel, mai ales în funcție de loc. De exemplu, este obișnuit ca mulți oameni să salute personalul când intră într-un magazin sau o afacere, mai ales dacă este un magazin mic.

Persoanele care îi salută pe ceilalți la intrarea într-un spațiu interior sunt, în general, considerate mai politicoase. Cu toate acestea, dintr-o perspectivă psihologică, acest lucru poate dezvălui mult mai multe despre o persoană decât am putea crede. Dr. Vanessa LoBlue, filosofă, a explicat pentru Psychology Today:

„Îmi place să-i salut pe alți părinți care stau la coadă să-și ducă copiii la școală și, uneori, vin acasă plină de energie datorită acelor saluturi de dimineață.”

Mai multe studii au arătat că până și interacțiunile scurte cu străini, inclusiv angajații magazinelor, pot oferi beneficii psihologice semnificative. Aceste acțiuni promovează o mai mare bunăstare și îmbunătățesc relațiile interpersonale, deoarece implică empatie și recunoașterea prezenței celorlalți, demonstrând o inteligență emoțională considerabilă.

Deși este un obicei pozitiv, unii oameni îl consideră destul de dificil. Persoanele introvertite sau timide, în special, pot considera că este mai greu să facă acest lucru în mod natural și spontan.

În plus, teama de a nu primi un răspuns sau de a provoca o reacție negativă sunt câteva dintre motivele pentru care mulți oameni renunță la acest gest. Prin urmare, cei care îl fac în mod natural pot fi motivați de o mai mare siguranță și încredere în sine.

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