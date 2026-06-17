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Psihologii spun că persoanele care plâng în timpul certurilor nu sunt mai sensibile, ci au un mecanism de adaptare

Psihologii spun că persoanele care plâng în timpul certurilor nu sunt mai sensibile, ci au un mecanism de adaptare
sursa foto: Envato
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Unele situații sociale pot să fie foarte emoționante, mai ales certurile dintre două sau mai multe persoane. În unele cazuri, aceste momente neplăcute pot duce la plânsul incontrolabil al uneia dintre părți, potrivit El Economista.

Eliberarea de adrenalină

Aceste tipuri de situații par oarecum contradictorii, întrucât plânsul este mai frecvent asociat cu tristețea, decât cu furia. Așadar, de ce se întâmplă? Dintr-o perspectivă psihologică, experții spun că cauza este eliberarea de adrenalină, care ne face mai sensibili decât în ​​mod normal.

Neputință și frustrare

Pe de altă parte, furia intensă provoacă adesea neputință și frustrare, de unde și răspunsul emoțional intens. În plus, atunci când o persoană își reprimă emoțiile sau gândurile, aceste situații duc adesea la reacții pronunțate.

O modalitate de a relaxa corpul

Mai mult, unii experți indică faptul că plânsul este una dintre modalitățile prin care corpul nostru se poate relaxa după o ceartă, deoarece certurile duc adesea la o tensiune excesivă, așa cum relatează site-ul Mundo Psicólogos.

Ce trebuie să faci

Pentru a gestiona astfel de situații, cel mai bine este să urmați câteva reguli de bază, cum ar fi utilizarea tehnicilor de respirație, încercarea distragerii conștiente, luarea unei pauze, redirecționarea atenției către alte gânduri sau practicarea comunicării asertive.

În orice caz, experții subliniază că este foarte important să nu vă reprimați emoțiile, deoarece cel mai bine este să învățați să le canalizați și să le rezolvați într-un mod care vă face să vă simțiți mai bine.

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