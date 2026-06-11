Psihologii susțin că oamenii care își iau notițe de mână în ședințe nu sunt de moda veche, ci au o calitate rarisimă

Dacă intri în aproape orice ședință de astăzi și vei vedea ecrane aprinse înainte de finalizarea primului punct de pe ordinea de zi. Laptopurile, tabletele și telefoanele fac luarea de notițe mai rapidă, mai curată și mai ușoară pentru căutări ulterioare.

Dar, totodată, ar putea acel caiet vechi să facă mai mult decât să se noteze cuvinte pe el? Cercetările privind scrisul de mână sugerează că acesta obligă creierul să selecteze, să organizeze și să proceseze informații în timp real, ceea ce poate transforma notițele de ședință într-o formă liniștită de analiză, scrie OK Diario.

A lua notițe de mână este mai lent decât a dactilografia, și acesta ar putea fi și scopul. O persoană care ține un pix nu poate surprinde fiecare propoziție la viteza tastaturii, așa că creierul trebuie să aleagă ce contează.

Într-o ședință, această alegere este utilă. În loc să devină un om care ia notițe, cel care ia notițe trebuie să comprime un comentariu într-o idee mai scurtă, să marcheze o decizie și să observe ce anume mai necesită un răspuns.

De aceea, o pagină cu săgeți, cercuri, linii tăiate și fraze subliniate poate fi un semn bun. Poate părea dezordonată, dar adesea arată că persoana respectivă leagă idei în timp ce conversația este încă în desfășurare.

Ce arată un studiu

Un studiu cheie realizat de Eva Ose Askvik, F. R. van der Weel și Audrey van der Meer de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie a utilizat EEG de înaltă densitate, un aparat care înregistrează activitatea cerebrală, în timp ce copiii și tinerii adulți scriau, dactilografiau sau desenau cuvinte.

Cercetătorii au studiat 12 tineri adulți și 12 copii în vârstă de 12 ani și au descoperit modele de activitate legate de învățare și memorie atunci când participanții scriau de mână.

Un studiu ulterior realizat de Frontiers in Psychology a analizat conectivitatea creierului, adică modul în care diferite zone ale creierului funcționează împreună în timpul unei sarcini. Acesta a analizat date utilizabile de la 36 de studenți universitari și a constatat o conectivitate mai răspândită în timpul scrisului de mână decât în ​​timpul tastării.

Versiunea simplă este următoarea. Formarea literelor de mână folosește simultan vederea, mișcarea, atingerea și atenția, în timp ce tastarea repetă o apăsare mai simplă de taste iar și iar.

Dar, cu toate acestea, și cranele pot face o treabă valoroasă: aduc și e-mailuri, alerte de chat, mementouri în calendar și acea mică dorință de a mai verifica o filă. Un notebook are mai „puține trucuri în mânecă”.

Așadar, argumentele în favoarea scrisului de mână sunt solide, dar nu perfecte. Un studiu binecunoscut din 2014, realizat de Pam A. Mueller și Daniel M. Oppenheimer, a constatat că persoanele care își luau notițe pe laptop au avut rezultate mai slabe la întrebările conceptuale, parțial pentru că au copiat mai multe cuvinte în loc să reformuleze ideile.

Pe de altă parte, un raport din 2021 al Asociației pentru Științe Psihologice a descris o replicare directă care nu a găsit un avantaj imediat clar pentru notițele scrise de mână privind performanța la teste.

De asemenea, a descoperit un tipar care este încă important pentru ședințe. Notițele dactilografiate aveau tendința de a include mai mult material cuvânt cu cuvânt, iar suprapunerea mai mare a textului era asociată cu performanțe mai slabe.

Deci, concluzia nu este că laptopurile sunt rele. O analiză mai atentă arată că metoda contează. Dacă tastarea se transformă în transcriere automată, o parte din gândire ar putea fi amânată pentru mai târziu, când toată lumea se grăbește deja la următorul apel.

Notițele scrise de mână nu trebuie să fie frumoase. În practică, primul pas este să scrii data, subiectul întâlnirii și persoanele cheie în partea de sus a paginii, astfel încât notițele să aibă sens și zile mai târziu.

Metoda Cornell poate funcționa bine pentru ședințele mai lungi. Puneți notițele principale în centru, folosiți o margine laterală pentru întrebări și cuvinte cheie și păstrați câteva rânduri în partea de jos pentru un rezumat rapid.

Transformarea notițelor în acțiune

Ultimele cinci minute contează mai mult decât cred majoritatea oamenilor. Înainte de a închide caietul, completați golurile, rescrieți orice cuvinte grăbite și mutați sarcinile în locul în care urmăriți efectiv munca.

Această mică recapitulare transformă notițele brute în decizii, priorități și pașii următori. De asemenea, este momentul în care o întâlnire încetează să mai fie o neclaritate de comentarii și devine ceva util.

În cele din urmă, notițele scrise de mână nu sunt o rebeliune împotriva tehnologiei. Sunt un instrument de concentrare, mai ales când scopul nu este de a înregistra totul, ci de a înțelege ce ar trebui să se întâmple în continuare.

Autorul recomandă:

Psihologii spun că oamenii care adorm cu televizorul deschis au un singur lucru în comun