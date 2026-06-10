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Psihologii spun că oamenii care adorm cu televizorul deschis au un singur lucru în comun

Silviu Bănilă
Psihologii spun că oamenii care adorm cu televizorul deschis au un singur lucru în comun
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Psihologii spun că oamenii care adorm cu televizorul deschis au un singur lucru în comun: nevoia de apropiere emoțională, explică eleconomista.es.

Psihologii spun că oamenii care adorm cu televizorul deschis au un singur lucru în comun

Fie că trag un pui de somn sau merg la culcare, pe timp de noapte, mulți oameni adorm cu televizorul deschis.

Chiar dacă pare un obicei banal, în spatele lui se ascunde un motiv cel puțin interesant.

„Leac” pentru insomnie?

Mulți oameni suferă de insomnie și deschid televizorul, pentru a adormi cu acel „zgomot” pe fundal.

Experții spun că nu este bine să adormim cu ecranele deschise, dar… pentru mulți, acest obicei rămâne singura modalitate prin care se pot odihni.

Potrivit psihologilor, adormitul cu televizorul deschis este strâns legat de lupta cu anxietatea și stresul nopții.

Experții spun că multe persoane au nevoie de „un companion audio”, care îi ajută, în subconștient, să își regleze starea mentală, înainte de somn.

Psihologul Sarah Silverman spune că oamenii preferă metoda de mai sus deoarece un program TV, film, emisiune, care rulează în fundal, nu necesită procesare din partea creierului.

Astfel, ei scapă de emoții, griji, planuri, care le-ar distrage atenția de la somn. Background-ul asigurat de sunetul TV-ului seamănă cu „terapia” de a adormi cu sunet de valuri, ploaie, ocean pe fundal.

De ce nu ar trebui să adormim, însă, cu televizorul deschis

Chiar dacă somnul este esențial pentru sănătate, psihologii spun că atunci când adormi cu televizorul deschis se schimbă procesul de producție a melatoninei.

Asta înseamnă că, dacă tu chiar crezi că dormi mai bine cu TV-ul aprins, mintea și corpul tău nu se odihnesc suficient și vor apărea efecte secundare, pe termen lung.

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