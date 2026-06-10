RA-APPS a publicat miercuri lista cu toți chiriașii regiei și cu imobilele proprietate publică și privată a statului pe care le are în administrare

Guvernul României, prin Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” a publicat, miercuri, lista cu chiriașii regiei. Potrivit deciziei, RA-APPS trebuie să publice semestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an și menține publicată timp de 6 luni lista tuturor imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei.
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Lista trebuie să cuprindă următoarele informații:
Hotărârea de Guvern a cabinetului exceptează zona de siguranță națională:
„Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) imobilele proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei și puse la dispoziție/închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate, potrivit legii, sub protecția acestor instituții”, arată decizia.
În plus, RA-APPS publică trimestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 martie, 10 iunie, 10 septembrie și 10 decembrie ale fiecărui an, și menține publicată timp de 3 luni lista mijloacelor de transport pe care le deține, care cuprinde: marca, modelul și anul de fabricație ale mijlocului de transport.