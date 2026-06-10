RA-APPS a publicat miercuri lista cu toți chiriașii regiei și cu imobilele proprietate publică și privată a statului pe care le are în administrare

Guvernul României, prin Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” a publicat, miercuri, lista cu chiriașii regiei. Potrivit deciziei, RA-APPS trebuie să publice semestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an și menține publicată timp de 6 luni lista tuturor imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei.

Vezi lista integrală AICI

Lista trebuie să cuprindă următoarele informații:

în cazul imobilelor utilizate de persoane juridice se precizează: a) denumirea persoanei juridice; b) adresa imobilului; c) suprafața imobilului — construcție și teren; d) tipul contractului încheiat: închiriere, folosință gratuită, prestări de servicii, asociere; e) modalitatea de atribuire: licitație publică sau atribuire directă; f) data începerii și data încetării contractului; g) prețul contractului, dacă este cazul; în cazul imobilelor utilizate de persoane fizice se precizează: a) adresa imobilului; b) suprafața imobilului — construcție și teren; c) modalitatea de atribuire: licitație publică sau atribuire directă; d) data începerii și data încetării contractului; e) prețul contractului; în cazul imobilelor neocupate se precizează: a) adresa imobilului; b) suprafața imobilului — construcție și teren

Zona de siguranță națională este exceptată de la publicare

Hotărârea de Guvern a cabinetului exceptează zona de siguranță națională:

„Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) imobilele proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei și puse la dispoziție/închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate, potrivit legii, sub protecția acestor instituții”, arată decizia.

Mașinile de serviciu la control

În plus, RA-APPS publică trimestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 martie, 10 iunie, 10 septembrie și 10 decembrie ale fiecărui an, și menține publicată timp de 3 luni lista mijloacelor de transport pe care le deține, care cuprinde: marca, modelul și anul de fabricație ale mijlocului de transport.