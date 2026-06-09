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Transparență totală la RA-APPS. De miercuri, Regia este obligată să publice lista tuturor imobilelor statului aflate în administrare

Transparență totală la RA-APPS. De miercuri, Regia este obligată să publice lista tuturor imobilelor statului aflate în administrare
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Legea care obligă RA-APPS la transparență a fost publicată în Monitorul Oficial. Mâine, guvernul va trebui să facă publică lista cu chiriașii regiei. Potrivit deciziei, Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» trebuie să publice semestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an și menține publicată timp de 6 luni lista tuturor imobilelor proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei.

Lista trebuie să cuprindă cuprinzând următoarele informații:

1. în cazul imobilelor utilizate de persoane juridice se precizează:

  • a) denumirea persoanei juridice;
  • b) adresa imobilului;
  • c) suprafața imobilului — construcție și teren;
  • d) tipul contractului încheiat: închiriere, folosință gratuită, prestări de servicii, asociere;
  • e) modalitatea de atribuire: licitație publică sau atribuire directă; f) data începerii și data încetării contractului;
  • g) prețul contractului, dacă este cazul;

2. în cazul imobilelor utilizate de persoane fizice se precizează:

  • a) adresa imobilului;
  • b) suprafața imobilului — construcție și teren;
  • c) modalitatea de atribuire: licitație publică sau atribuire directă;
  • d) data începerii și data încetării contractului;
  • e) prețul contractului;
  • 3. în cazul imobilelor neocupate se precizează:
  • a) adresa imobilului; b) suprafața imobilului — construcție și teren.

Hotărârea de Guvern a cabinetului Bolojan exceptează zona de siguranță națională:

„Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) imobilele proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea regiei și puse la dispoziție/închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate, potrivit legii, sub protecția acestor instituții”, arată decizia.

Mașinile de serviciu la control

În plus, Guvernul Bolojan a decis că Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» publică trimestrial pe pagina proprie de internet, în datele de 10 martie, 10 iunie, 10 septembrie și 10 decembrie ale fiecărui an, și menține publicată timp de 3 luni lista mijloacelor de transport pe care le deține, care cuprinde: marca, modelul și anul de fabricație ale mijlocului de transport.”

De asemenea, RAAPPS trebuie să publice lunar pe pagina proprie de internet, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, și menține publicate următoarele documente, fără menționarea adresei imobilului:

  • a) situațiile de lucrări decontate pentru lucrările de reparație, utilare și mobilare;
  • b) situațiile de lucrări decontate pentru lucrările de construire/renovare.

Recomandarea autorului: USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier

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