Miruță a lipsit de la ceremonia de predare-primire a mandatului, după schimbarea Guvernului. A preferat o „ceremonie pe Facebook” în loc să dea curs protocolului firesc pentru un înalt demnitar

Radu Miruță nu a participat la ceremonia de predare-primire a mandatului de la Ministerul Apărării, după schimbarea Guvernului. În timp ce noul titular al portofoliului, Radu Oprea, îl avea alături pe premierul Luca Niculescu, ministrul USR a apărut la o conferință de presă organizată în ziua în care partidul a ieșit de la guvernare.

Miruță a preferat Facebook-ul în locul Ministerului Apărării

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Radu Miruță a notat pe Facebook un mesaj prin care își ia rămas-bun de la Ministerul Apărării, afirmând că a fost o onoare să servească Armata Română. El le-a mulțumit militarilor pentru sprijin și a subliniat importanța proiectului SAFE pentru modernizarea armatei.

Fostul ministru interimar al Apărării a precizat că o parte din sufletul său va „rămâne pentru totdeauna alături de oamenii în haină militară”. (Mai multe detalii AICI)

Întrebat de Gândul dacă a discutat cu Miruță, Radu Oprea a declarat că a vorbit cu predcesorul său și a menționat că fostul ministru al Apărării are la dispoziție trei zile pentru a semna documentele de predare-primire a ministerului.