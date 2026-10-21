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Miruță și-a luat adio de la Ministerul Apărării: „Am, realmente, onoarea să vă salut!”

Miruță și-a luat adio de la Ministerul Apărării:
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Radu Miruță a notat pe Facebook un mesaj prin care își ia rămas-bun de la Ministerul Apărării, afirmând că a fost o onoare să servească Armata Română. El le-a mulțumit militarilor pentru sprijin și a subliniat importanța proiectului SAFE pentru modernizarea armatei.

Fostul ministru interimar al Apărării a precizat că o parte din sufletul său va „rămâne pentru totdeauna alături de oamenii în haină militară”.

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Mesajul lui Radu Miruță (partea 1). Sursă foto: Facebook.

„A fost o onoare pentru mine să servesc Armata Română! Am făcut-o cu toată puterea, credința și priceperea, exact așa cum am jurat la preluarea mandatului!

O parte din sufletul meu va rămâne pentru totdeauna alături de oamenii în haină militară. Merită respectul profund al societății românești! Am venit în această instituție cu multe întrebări și plec cu mult mai mult respect pentru oamenii care o țin în picioare.

Le mulțumesc pentru răbdarea cu care mi-au răspuns la toate întrebările de care aveam nevoie pentru a lua decizii!

Le mulțumesc pentru modul cald în care m-au primit printre ei și pentru că m-au înțeles când le-am explicat că iau unele măsuri pentru a corecta nedreptăți. Le mulțumesc că au înțeles că, uneori, corectarea unei nedreptăți presupune decizii dificile care mai crează neplăceri. Sper că am reușit să pun binele instituției mai presus de orice interes individual.

Le mulțumesc, de asemenea, pentru munca depusă împreună la derularea transparentă a celui mai mare proiect de înzestrare modernă a Armatei Române prin SAFE! Armata Română face astfel un salt istoric spre modernizare!”, a notat Radu Miruță pe Facebook.

Radu Miruță: „Să nu-i blamați niciodată pe militarii români pentru ceea ce nu reușesc să facă”

Radu Miruță a criticat politicienii care, în opinia sa, au tratat Armata Română ca pe un loc pentru „afaceri”. El le-a mulțumit familiei, colegilor și președintelui Nicușor Dan pentru sprijin și a afirmat că va continua să se implice în viața publică.

„Să nu-i blamați niciodată pe militarii români pentru ceea ce nu reușesc să facă! Nu pentru că nu sunt pregătiți, nu pentru că nu știu, ci pentru că uneori nu au cu ce! Iar disciplina nu le permite să spună asta atunci când câte un politician atotștiutor se rățoiește la ei la televizor.

Să-i blamați pe politicienii care au crezut și au decis că Armata Română este un loc în care se fac afaceri.

Le sunt profund recunoscător colegilor mei de la Economie și Transporturi, care mi-au dat ocazia să văd cât de mult loc pentru mai bine există încă în țara asta și care m-au ajutat să livrez ca ministru!

Îi mulțumesc Andreei, soția mea, pentru răbdare, pentru înțelegere și pentru că a dus alături de mine costul acestei responsabilități! Știu că fiecare oră în plus la minister a însemnat o oră în minus acasă, alături de familie. Nicio funcție nu poate fi mai importantă decât familia, iar sprijinul moral pe care mi l-a oferit, alături de cel al familiei noastre, este ceva ce nu voi putea răsplăti niciodată pe deplin.

Îi mulțumesc președintelui Nicușor Dan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, lui Dominic Fritz pentru susținere, premierului Ilie Bolojan pentru dialogul onest și, evident, colegilor mei din USR pentru sprijinul politic.

Îi mulțumesc Ioanei – cea mai inteligentă, determinată și liniștitor de atentă directoare de cabinet! Un om extraordinar, pe care te poți baza fără rezerve, care vede ce altora le scapă și găsește soluții acolo unde alții văd probleme. Mulțumesc tuturor consilierilor care m-au sprijinit la ministerele prin care am mișcat lucrurile! Fără voi, n-aș fi reușit.

Le sunt profund recunoscător celor cinci colegi care au fost direct responsabili de protecția mea și al căror profesionalism și a căror rigurozitate m-au impresionat în fiecare zi.

Le mulțumesc colegilor mei de la USR Gorj, alături de care am pornit pe drumul acesta de a reprezenta nevoile oamenilor!

După această experiență, îmi este extrem de clar: oamenii buni, cinstiți și cu școala făcută la timp nu trebuie să se dea la o parte doar pentru că unii gălăgioși se cred stăpâni peste țară, împrăștie știri false și atacă în cel mai josnic mod cu putință.

Am văzut cu ochii mei cât de mult bine se poate face în România atunci când oamenii își fac treaba cu onestitate, competență și curaj. Am văzut și cât de multe mai sunt de reparat. De aceea, nu plec din această experiență cu sentimentul că am încheiat ceva, ci cu responsabilitatea de a continua.

Funcțiile sunt vremelnice. Datoria față de oameni nu.

Mă voi implica cu toate resursele mele pentru a aduce normalitate, pentru a face bine și pentru a pune dreptatea la temelia acestei țări.

Nu ne oprim aici! Am, realmente, onoarea să vă salut!”, a mai transmis Radu Miruță.

Mesajul lui Radu Miruță (partea 2). Sursă foto: Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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