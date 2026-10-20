Radu Miruță susține că problema guvernului Niculescu este „pesedizarea instituțiilor statului”. Mesaj pentru Grindeanu în plenul Parlamentului

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a lansat un atac dur la adresa PSD și a liderului formațiunii, Sorin Grindeanu, în discursul susținut marți, în Parlament, înaintea votului de învestitură pentru Guvernul Niculescu. Acesta a acuzat social-democrații că urmăresc să își extindă influența asupra instituțiilor statului, prin participarea la actul de guvernare.

„Problema acestui guvern nu este numele premierului. Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor statului către care vă uitați cu multă râvnă”, a afirmat acesta.

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„Domnule Grindeanu, v-am auzit marcând ca pe o victorie scoaterea USR de la guvernare. Dar spuneți și pentru cine? Pentru că principalii bucuroși sunt portofelele dumneavoastră și rețeaua de prieteni care așteaptă să cuprindă din nou instituțiile din România”, i-a transmis Radu Miruță liderului PSD.

Radu Miruță: „De asta vă supără USR, domnule Grindeanu?!”

Ministrul interimar al Apărării a acuzat PSD că ar fi încercat să discrediteze miniștrii USR.

„De asta vă supără USR, domnule Grindeanu?! De asta plătiți televiziuni ca să împroaște non-stop cu lucruri neadevărate în miniștrii USR?! Pentru că v-am ridicat ștacheta prea sus pentru nivelul și preocupările PSD, unde vocabularul dumneavoastră este simplu: șpagă, pilă și cât se poate de multe aranjamente”, a afirmat Miruță. „USR nu va vota acest guvern”, a încheiat el în plenul Parlamentului.

Miruță susține că USR a repornit cinci unități industriale

Ministrul interimar Radu Miruță a trasat o paralelă între activitatea la guvernare a colegilor săi din USR și cea miniștrilor PSD. Potrivit lui Radu Dinel Miruță, măsurile adoptate de miniștrii Uniunii Salvați România ar fi contribuit la relansarea unor capacități industriale și la reformarea managementului companiilor de stat.

„Trebuie să vă spun și să vă recunosc că și nouă la USR ne faceți un serviciu. Ne faceți un serviciu că vă putem folosi în spațiu public ca pe un termen de comparație. În timp ce dumneavoastră ați închis tot cu o constantă obsesivă, dacă nu puteați controla instituția respectivă, noi la USR am arătat că se poate”, a spus Miruță.

Acesta a enumerat cinci unități industriale despre care a susținut că au fost repuse în funcțiune sau revitalizate: Pirochim Victoria, Uzina Mecanică Sadu, fabrica de la Cugir, șantierul naval Mangalia și activitățile de producție de la Mediaș.

Miruță a mai afirmat că, în perioada în care USR a avut responsabilități guvernamentale, a fost realizat un program amplu de înzestrare a Armatei Române, au fost aduși 7.000 de militari noi și au fost introduși indicatori de performanță pentru conducerile companiilor de stat.