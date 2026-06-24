Radu Miruță anunță că USR propune o rotaţie la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR şi un cabinet monocolor PSD

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă a anunţat că USR propune o alternanţă la guvernare între un executiv minoritar format din PNL, USR şi UDMR şi un guvern monocolor PSD.

Miruță: ”În viziunea noastră, soluția este o rotaţie a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR şi guvern monocolor PSD”

Miruţă a precizat, într-o declaraţie dată la Digi24, că această variantă este fundamentată pe actuala configuraţie politică: „Astăzi avem următoarele constrângeri: preşedintele Nicuşor Dan spune ‘nu cu AUR’, USR spune ‘nu pentru guvern PSD’, PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziţie. Şi atunci soluţia care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entităţi presupune, în viziunea noastră, o rotaţie a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR şi guvern monocolor PSD. Sigur că este un nivel de discuţie pe care noi l-am propus, ca o soluţie raportat la situaţia în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluţie ideală, dar este o soluţie raportată la realităţile politice”, a precizat Miruţă.

Ministrul interimar al Apărării a transmis că USR nu va vota pentru un guvern PSD, după deciziile pe care social democrații le-au luat, de a vota moțiune de cenzură cu AUR. Miruță a transmis că în prezent au loc discuţii între liderii PNL, USR şi UDMR. Dacă soluția propusă de USR nu va fi agreată, Miruță susține că urmează să fie identificată şi o propunere pentru funcţia de premier.

„Societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituţiile statului. Nu poţi să propui o soluţie împotriva acceptabilităţii sociale. Nu este astăzi acceptat ca, după ce PSD a făcut scandal în coaliţie, a votat moţiune cu AUR, a încercat ieri un nou dans împreună cu cei de la AUR, acum să spunem ‘luaţi, PSD, ţara pe mână, că nu ştiu cine a obosit’. Nu există niciodată oboseala politică ca scuză pentru a da ţara complet pe mâna Partidului Social Democrat. Dacă în această seară va exista agrearea unei astfel de soluţii, cu certitudine, în discuţii şi cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, se va identifica un nume de premier. (…) Noi am propus această soluţie cu rotaţia celor două tabere: PSD cu celelalte partide de dreapta. În momentul în care şi celelalte partide de dreapta vor accepta asta şi preşedintele României va accepta asta, numele de premier va fi o etapă uşor de realizat”, a spus el”, a afirmat ministrul.