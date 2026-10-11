Miruță a serbat 10 ani de USR la Pitești. Ce „manifest” a lansat

Ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, a participat la Pitești, în județul Argeș, la aniversarea a 10 ani de la înființarea USR. Cu această ocazie, Miruță a lansat un manifest politic adresat colegilor de partid, în care le transmite că încrederea alegătorilor poate fi câștigată doar prin rezultate concrete.

Miruță, la aniversarea a 10 ani de USR

„10 ani de USR marcați astăzi în județul Argeș cu amintiri, emoție și poze de dinainte ca fiecare să fi intrat în politică. Un deceniu în care un partid nou înființat a intrat de 3 ori consecutiv în Parlament, s-a maturizat și a înțeles perfect drumul real, nu ideal, prin care pot fi scoși de la butoanele statului cei care confundă banul public cu propriul buzunar”, a transmis Radu Miruță, duminică, pe Facebook.

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În mesajul său, Miruță spune că USR a apărut pentru că România avea nevoie de o alternativă.

„USR nu a apărut pentru că era nevoie de încă un partid. A apărut pentru că România avea nevoie de o alternativă.

O alternativă la vechile metehne ale politicii, la combinații, la privilegii și la ideea că statul există pentru cei care îl controlează, nu pentru cetățenii care îl finanțează.

Nu va face nimeni treaba în locul nostru. Nu putem aștepta ca oamenii să ne înțeleagă intențiile dacă nu le văd rezultatele. Nu putem cere încredere doar pentru că avem dreptate în multe dintre lucrurile pe care le spunem. Trebuie să demonstrăm că putem schimba lucrurile”, a subliniat el.

„Oamenii nu ne datorează votul lor. Noi le datorăm rezultate”

Miruță a explicat motivele pentru care a ales să se implice în politică.

„Nu am intrat în politică pentru că era simplu. Am intrat pentru că nu ne mai mulțumea felul în care erau făcute lucrurile și depunem eforturi în fiecare zi, la fiecare pas să facem România o țară în care lucrurile funcționează, în care munca este respectată și în care statul lucrează pentru oameni”, a mai spus aceasta.

Galerie foto: Facebook / Radu Miruță