Prima pagină » Actualitate » Rareș Bogdan pune tunurile pe Bolojan: „Ipocriți și mincinoși mai sunteți”

Rareș Bogdan pune tunurile pe Bolojan: „Ipocriți și mincinoși mai sunteți”

Rareș Bogdan pune tunurile pe Bolojan:
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Conflictul din PNL se adâncește după schimbarea radicală de poziție a conducerii partidului față de PSD. Europarlamentarul Rareș Bogdan, aflat printre liberalii „pe lista neagră” după ce a susținut învestirea Guvernului Veștea, acuză conducerea lui Ilie Bolojan de ipocrizie și dublu standard, susținând că liberalii au blocat, în urmă cu doar câteva zile, un executiv condus de un premier PNL, pentru ca acum să anunțe că vor vota un guvern minoritar format exclusiv din PSD.

Rareș Bogdan susține că noua strategie a conducerii PNL demontează argumentele invocate în timpul războiului intern declanșat după desemnarea lui Adrian Veștea. Liberalul afirmă că tabăra Bolojan a cerut sancționarea și excluderea celor care au sprijinit un guvern cu premier, vicepremier și cinci miniștri liberali, dar este acum dispusă să asigure voturile necesare învestirii unui executiv condus exclusiv de PSD. În opinia sa, schimbarea de poziție reprezintă o ruptură față de discursul politic din ultimele săptămâni și va fi greu de explicat electoratului de dreapta.

„Colegii mei devin din ce în ce mai ridicoli. După ce au urlat 6 săptămâni “fără PSD”, năruind somnul tuturor pisicilor din Bihor, acum se chinuie să explice de ce votează un Guvern exclusiv PSD, cu însuși președintele PSD premier. Care a mai fost premier și ne-a scos în stradă nu demult tare.
Vedeți de ce era Tomac cea mai bună variantă?
Păi după ce ați aprins lumina în cămară, să se vadă “șobolanii”, ce faceți, băieți, vreți să îi ghiftuiți cu cașcaval cu mânuța voastră?! Ipocriți și mincinoși mai sunteți…
Tomac n-a fost bun pentru voi, rămâne un mister de ce. Dar cum veți justifica în rândurile electoratului de dreapta din România refuzul de a vota, acum 3 zile, un Guvern cu premier liberal, chiar președinte de CJ liberal, vicepremier liberal și 5 miniștri liberali, și îndemnul către colegii parlamentari, transformați în armată de teracotă, să nu spun niște oi, să voteze un Guvern exclusiv PSD cu premier PSD? De ce credeți că românii sunt proști, iar alegatorii liberali naivi?
Stați la capriciile unui om care a îngropat economia României! A luat cel mai greu de suportat măsuri, din istoria recentă, pentru antreprenori și cei cu profesiuni liberale. Istoria nu iartă. PNL și-a bătut joc de toate categoriile sale de votanți tradiționali. Pur și simplu i-a abandonat.
Bolojan 11 iunie: „Liberalii nu vor vota Guvernul (…), această variantă este de fapt un paravan care ar scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. În același timp, un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.”
Bolojan 11 iunie: „O formulă cu PSD este exclusă în acest moment, deoarece axa politică a PNL trebuie să rămână una de dreapta. NU PUTEM GIRA politici economice care adâncesc deficitul.”
Bolojan 23 iunie: “Formula propusă este fie un guvern minoritar PSD, fie unul în jurul PNL-USR-UDMR, PNL angajându-se să voteze un astfel de guvern (minoritar PSD) dacă nu se va opta pentru varianta lor. (…) Rămâne de văzut dacă vom mai avea coaliție, ar fi bine să avem, având în vedere contextul internațional de criză.”
Păi acum e criză? Acum avem posibil “junk”? Acum avem probleme cu absorbția? Acum riscăm să nu mai avem de unde lua bani cu împrumut? Acum nu plătim 1 mld de euro dobânzi pe lună? Acum riscăm scenariul grecesc?
Păi până acum două zile erau explicații puerile și false probleme, nu așa ne spuneau neoprogresistii vopsiți în liberali, locatarii camarilei slugilor lui Bolojan?
P.S.
Bolojan a tot amenințat cu marea epurare a paraziților din administrație, dar a uitat să ne spună că dădea afară niște secretare din Oradea (care au câștigat oricum în instanță) doar să facă loc unui traseist politic reciclat, pescuit direct din tomberon.
Toată povestea cu tehnocratul inflexibil s-a terminat când “sfântul” Bolojan a coborât de pe muntele lui de principii să bată palma cu un oportunist de la Șoșoacă, pentru două voturi amărâte în Parlament.
Omul care mimează austeritatea (dă bine la popor, de ce să nu smulgă și el de la AUR ceva) și ne numără firele de praf din buget a ajuns să facă piața politică la taraba de la Ialomița, cumpărând exact genul de rebuturi pe care în public pretinde că le calcă în picioare.
Ce-ai făcut, Ilie? Lumea vă realiza curând ca “regele” e gol și tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă a fost strict pentru capriciile și proiectele absurde ale unui singur om, Ilie, omul care a adus sărăcie”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Ruptura din PNL

O parte din liberali — Rareș Bogdan, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma și alții — au fost de partea lui Veștea sau au susținut ideea că guvernul trebuie votat. Conducerea PNL i-a acuzat că au încălcat linia partidului și a început discuția despre sancțiuni / excluderi.

Ulterior, guvernul propus Veștea a căzut la vot în Parlament.

Între timp, PSD a decis să își asume guvernarea și să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Statul indian care încearcă să se asigure că nimeni nu îmbătrânește singur. Măsuri noi pentru seniorii rămași ai nimănui
17:51
Statul indian care încearcă să se asigure că nimeni nu îmbătrânește singur. Măsuri noi pentru seniorii rămași ai nimănui
MESAJ Nicușor Dan anunță că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic: ”Aștept cu nerăbdare viitoarea întâlnire de la București”
17:40
Nicușor Dan anunță că România va găzdui următorul Summit al Flancului Estic: ”Aștept cu nerăbdare viitoarea întâlnire de la București”
CONTROVERSĂ Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
17:40
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
Mediafax
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Mai e AUR partid extremist? Marea schimbare din haosul politic
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Andrei Duban, în lacrimi în podcastul lui Cătălin Oprișan. Ce l-a făcut să plângă: „Nu cred așa ceva! Dar nimeni nu știe asta. De unde Doamne iartă-mă…”
Digi24
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Ce se întâmplă doctore
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
FLASH NEWS Cum reacționează MAE după ce România a fost acuzată de implicare în războiul SUA-Iran
19:09
Cum reacționează MAE după ce România a fost acuzată de implicare în războiul SUA-Iran
VIDEO Un copil de 4 luni a fost salvat dintr-o mașină încuiată accidental, la peste 30 de grade Celsius. Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit
18:59
Un copil de 4 luni a fost salvat dintr-o mașină încuiată accidental, la peste 30 de grade Celsius. Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan: „Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu aleg câinele care mușcă”. La cine se referă președintele
18:57
Nicușor Dan: „Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu aleg câinele care mușcă”. La cine se referă președintele
FLASH NEWS Data la care Andy Burnham, potențial succesor al premierului demisionar Keir Starmer, ar putea prelua conducerea Partidului Laburist
18:47
Data la care Andy Burnham, potențial succesor al premierului demisionar Keir Starmer, ar putea prelua conducerea Partidului Laburist
FLASH NEWS Donald Tusk: „Miracolul reconstrucției se întâmplă atunci când oamenii și-l doresc cu adevărat”. Mesaj pentru Ucraina la conferința de la Gdansk
18:32
Donald Tusk: „Miracolul reconstrucției se întâmplă atunci când oamenii și-l doresc cu adevărat”. Mesaj pentru Ucraina la conferința de la Gdansk
EXCLUSIV Doru Bușcu critică exercițiul de imagine al lui Nicușor Dan cu studenții, în vreme ce profesorii îl așteptau pe caniculă în Piața Victoriei
18:24
Doru Bușcu critică exercițiul de imagine al lui Nicușor Dan cu studenții, în vreme ce profesorii îl așteptau pe caniculă în Piața Victoriei

Cele mai noi

Trimite acest link pe