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Raţiile de luptă ale Armatei Române au ajuns să fie vândute pe internet de soldați și rudele lor. Reacția Ministerului Apărării Naționale

Raţiile de luptă ale Armatei Române au ajuns să fie vândute pe internet de soldați și rudele lor. Reacția Ministerului Apărării Naționale
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Raţiile de luptă ale Armatei Române, care sunt destinate militarilor români, au ajuns să fie vândute pe platformele de anunțuri, inclusiv de soldați și rudele lor. O investigație arată cum rațiile de luptă ajung la cumpărători, deși sunt rezervate exercițiilor și situațiilor de urgență. Ministerul Apărării Naționale (MApN) susține că nu au fost descoperite furturi din depozite și că vânzătorii nu riscă sancțiuni disciplinare.

Rațiile de hrană ale militarilor români sunt vândute online la prețuri sub cele ale produselor similare. Potrivit unui reportaj Observator, printre vânzători se află și soția unui militar din Buzău, care spune că pachetele provin de la unitatea soțului său.

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Raţiile de luptă ale Armatei Române au ajuns să fie vândute pe internet de soldați și rudele lor. Foto: capturi video

Ce conțin rațiile de luptă ale Armatei Române

Două astfel de pungi cu alimente, de pildă, au fost vândute cu 140 de lei. Femeia din Buzău a spus că soțul său le primește de la unitatea militară și că poate aduce și altele. Pachetele conțin preparate gata de consum, precum și ceai și miere. Potrivit sursei citate, un militar care urma să participe la o aplicație a confirmat că rațiile alimentare provin din dotarea Armatei Române. Acesta a spus că va primi alte pachete spre sfârșitul lunii viitoare.

Rațiile de luptă ale Armatei Române nu sunt disponibile în magazine și se vând la prețuri ridicate pe internet. Acestea sunt păstrate în depozitele unităților și distribuite la exerciții militare sau în situații de urgență.

O rație militară cântărește aproximativ 3 kilograme și asigură hrana unui soldat pentru 24 de ore. Pachetele sunt destinate exercițiilor militare și situațiilor de urgență, iar prețul unuia poate depăși 200 de lei. Acestea includ preparate precum friptură de vită sau pui biryani, dar și cafea, gem, biscuiți, fructe și băuturi izotonice. Pachetele conțin și un kit de încălzire fără flacără.

MApN susține că nu au fost constatate furturi de rații alimentare din depozitele militare. Instituția precizează că militarii care vând aceste produse nu riscă sancțiuni disciplinare.

Sursă foto: capturi video Observator

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