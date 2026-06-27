Liberalii se plâng că atacurile în instanţă ale celor cinci proscrişi: Alina Gorghiu, Rareş Bogdan, Hubert Thuma, Adrian Veştea şi Lucian Bode „urmăresc decredibilizarea Partidului Naţional Liberal”.

„PNL solicită respectarea dreptului la apărare și condamnă noua încercare de sabotare a deciziilor adoptate democratic de Congres”, transmite un comunicat din partea formaţiunii politice.

Avocaţii partidului „nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii” care a fost pronunţată „într-un interval extrem de scurt”, mai transmite PNL.

„Partidul Național Liberal își exprimă profunda îngrijorare față de modul în care s-a desfășurat procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov, în urma acțiunii introduse de foști membri ai conducerii partidului. Într-o cauză cu un impact politic major, instanța a pronunțat o soluție într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiții, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparență ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil. Dreptul la apărare, principiul contradictorialității și accesul la actele dosarului reprezintă garanții esențiale într-un stat de drept. Orice abatere de la aceste principii afectează încrederea în actul de justiție și creează percepția existenței unor standarde diferite de aplicare a legii.”

„Aceste acțiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL”

PNL îi mai acuză pe pucişti că prin acţiunile lor din instanţă împotriva partidului „urmăresc decredibilizarea Partidului Național Liberal și blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres.”

„În același timp, constatăm că aceiași puciști din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid și au introdus noi acțiuni la Tribunalul București, solicitând suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal. După ce au pierdut categoric prin votul membrilor partidului, aceștia încearcă să obțină în instanță ceea ce nu au reușit în competiția democratică internă. Fiecare nou proces și fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Național Liberal și blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres. Nu putem să nu observăm că aceste acțiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voința exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forță politică de centru-dreapta din România.”

Reprezentanţii formaţiunii politice adaugă faptul că „Partidul Național Liberal își va apăra toate drepturile prin mijloacele legale”.