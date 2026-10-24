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Răzvan Dumitrescu analizează „coincidențele” schimbărilor geopolitice actuale. Când crede jurnalistul că România va primi un „răspuns” la incidentele de securitate tot mai frecvente

Flavius Niculescu
Răzvan Dumitrescu analizează „coincidențele” schimbărilor geopolitice actuale. Când crede jurnalistul că România va primi un „răspuns” la incidentele de securitate tot mai frecvente
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Jurnalistul Răzvan Dumitrescu, realizator al emisiunii „Subiectul Zilei” la Gândul, a postat sâmbătă, 24 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care propune spre analiză mai multe evenimente care au început în vara acestui an și care continuă să ridice semne de întrebare cu privire la direcția geopolitică pe axa America – Europa – Rusia, regiune în care România are un rol esențial ca stat membru NATO, aflat la granița cu Ucraina. „Coincidențele” despre care vorbește jurnalistul în textul publicat sunt expuse mai ales pe fondul creșterii incidentelor din Marea Neagră, în urma cărora, din păcate, mai mulți marinari fie și-au pierdut viața, fie sunt, în continuare, trecuți la categoria „dispăruți”.

Mai mult decât atât, Răzvan Dumitrescu sublinază că toate informațiile prezentate sunt susținute de dovezi generate de fapte și evenimente verificate, nu de speculații care pot da naștere la interpretări eronate.

Despre o eventuală „confirmare” a schimbărilor geopolitice resimțite, înainte de toate, la nivel regional, jurnalistul afirmă că aceasta ar putea veni „în lunile următoare”.

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„Oare ai noștri înțeleg pe unde ne aflăm și ce urmează?”

„Coincidente? Sa analizam doar faptele! Oare ai nostri inteleg pe unde ne aflam si ce urmeaza?

Incepand cu 17 septembrie am avut parte de un val de avertismente despre o posibila agresiune rusa in cateva luni asupra unor state NATO… Au fost lansate cu insistenta mai ales in intervalul 21-24 septembrie…

In acest moment in cateva state din Europa sunt proteste masive, unele chiar violente, nemultumiri si miscari mari de strada: Franta, Italia, Spania, Portugalia, Belgia….”, își începe Răzvan Dumitrescu postarea de pe Facebook.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu

„Pentagonul a invitat doar șase state la discuții despre viitorul NATO” / „Țările în care au loc proteste nu sunt invitate”

„ATENTIE!

In IUNIE 2026, Elbridge Colby, responsabilul Pentagonului cu politica de aparare invita doar sase state la discutii despre viitorul NATO: Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania si Olanda!

De observat ca in aceste state nu exista astfel de proteste masive care sa conteste actualele conduceri… De asemenea este de remarcat ca din grupul Bergen al statelor invitate de SUA sa discute de viitorul NATO nu fac parte tarile in care au loc aceste proteste desi ele sunt membre NATO…

Va mai supun atentiei si o declaratie a presedintelui TRUMP din data de 19 octombrie 2026: „Suntem alături de Europa, în ciuda defectelor sale, a slăbiciunilor sale și, sperăm, a pierderii temporare a direcției. Dar, dacă nu își regăsesc curând drumul, nu vom avea altă opțiune decât să plecăm.”

Presedintele SUA acuza liderii de stanga care au adus imigranti pe care ii descria „total incompatibili cu valorile occidentale” si devine clara asocierea dintre amenintarea cu plecarea si identitatea occidentala din mesaj”, continuă jurnalistul.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump

„Pierderile comerciale în urma atacurilor din Marea Neagră sunt esimate la un miliard de dolari pe zi”

„Sa revenim cumva si acasa! In perioada 1 IUNIE- 24 OCTOMBRIE au avut loc cel putin 9 incidente si atacuri de nave in zona economica exclusiva a Romaniei din Marea Neagra, in apropierea perimetrului de extractie Neptun Deep si in proximitatea portului Constanta…

Observatie importanta: tara noastra nu face parte din grupul Bergen de state invitate de SUA la consultari cu privire la viitorul NATO. Intre timp Marea Neagra devine din ce in ce mai… blocata iar pierderile comerciale in urma atacurilor/incidentelor de aici sunt estimate de unii analisti la un miliard de dolari pe zi”, mai punctează Răzvan Dumitrescu.

Navă scufundată, după ce a fost lovită de o dronă la 24 de kilometri de Portul Constanța – 23 octombrie 2026

„Concluzie? Cred că ne vom lămuri în lunile următoare!”

„CONCLUZIE? Deocamdata, nimic in plus sau in minus fata de cele de mai sus enumerate care preprezinta FAPTE si EVENIMENTE clare, verificate! In ce masura toate acestea pot indica si eventuale schimbari radicale la nivel GEOPOLITIC? Cred ca ne vom lamuri in lunile urmatoare!

P.S. Credeti ca poate exista vreo legatura fie aceasta si indirecta intre toate aceste evolutii si situatia politica/economica de la noi?”, conchide Răzvan Dumitrescu postarea publicată.

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