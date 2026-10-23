Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni

De la începutul verii, nu mai puțin de 11 nave comerciale au fost lovite sau scufundate în vestul Mării Negre, în apropierea coastelor României și Bulgariei. Vineri, 23 octombrie 2026, o navă comercială a fost lovită de drone în Marea Neagră. Incidentul a avut loc la 24 de kilometri – 13 mile marine – de Portul Constanța. Un marinar a murit, nouă au fost salvați, iar trei sunt dați dispăruți. Autoritatea Navală Română a transmis că a fost declanșată o amplă operațiune de salvare, după ce echipajul a lansat un semnal de alertă, în jurul orei 10:00. Cargoul KHORYV naviga sub pavilion Comore, a suferit avarii majore și s-a răsturnat.

Incidentul de vineri se alătură unei liste care pare a deveni din ce în ce mai lungă, cu fiecare zi care trece.

Navigația în Marea Neagră este pusă în pericol, repetat, de dronele sau minele marine care ajung în zonă, indiferent dacă sunt rusești sau ucrainene.

Dacă, inițial, s-a vorbit despre incidente izolate, creșterea numărului de atacuri este un îngrijorător semnal de alarmă.

Marea Neagră este un nod strategic de legătură între Europa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu. În consecință, controlul și stabilitatea acestui bazin maritim sunt esențiale pentru securitatea energetică, comercială și militară a întregului continent european.

CSAT: Această criză de securitate are implicații imediate

Joi, 22 octombrie, a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar aceste incidente maritime au fost punctul central al discuțiilor.

În ultimele două săptămâni, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea coastelor României și Bulgariei, state membre NATO.

Aproximativ 30 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți.

„Pentru România, această criză de securitate are implicații imediate. Riscurile actuale impun măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și asigurarea securității obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă”, s-a precizat într-un comunicat emis după încheierea ședinței CSAT.

Cronologia atacurilor asupra unor nave comerciale în apele României și Bulgariei

În urma ședinței CSAT, România și-a fixat priorități strategice, în contextul atacurilor cu drone care vizează nave comerciale în apele românești.

Dezvoltarea accelerată a capacităților de supraveghere maritimă

Combaterea minelor marine

Îmbunătățirea intervenției împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

Gândul prezintă o cronologie a incidentelor maritime care au avut loc în ultima perioadă în Marea Neagră, în apele românești sau bulgărești.

21 iulie 2026

Este lovită nava Gas Lisbon, sub pavilion liberian. Incidentul a avut loc la o distanță de 14 mile marine de Sfântu Gheorghe. Nava – care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) – a fost avariată. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Nicușor Dan.

23/24 iulie 2026

Cristiana B, o navă care transporta cărbune din SUA către Ucraina a fost avariată la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe.

27 august 2026

În cursul serii de joi, 27 august 2026, o navă – Progres IV – aflată sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc în zona economică exclusivă a României. 12 marinari au fost salvați de Garda de Coastă.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile. Valurile au ajuns la aproximativ 2,5 metri.

5 octombrie 2026

Nava comercială „Royad Mammadov” a fost lovită de drone și s-a scufundat în Marea Neagră pe 5 octombrie 2026 , după ce a fost atacată în afara apelor teritoriale ale României. Nava naviga sub pavilion Saint Kitts și Nevis. Plecase din portul ucrainean Izmail cu o încărcătură de cereale și avea ca destinație portul Ravenna din Italia.

Incidentul s-a petrecut în apropierea Platformei petroliere Pescăruș (operată de OMV Petrom în zona perimetrului Neptun Deep), la circa 20 de mile marine de țărmul românesc. Două persoane, 11 membri ai echipajului au fost salvați.

14 octombrie 2026

Un petrolier – Yara J, sub pavilion Comore – aflat în apropierea Sulinei a luat foc. Incendiul ar fi fost provocat de impactul cu o dronă. Echipajul a reușit să stingă flăcările, fără să fie necesară abandonarea navei.

Ulterior, petrolierul s-a îndreptat spre Portul Constanța, unde urma să fie supus unor verificări pentru stabilirea eventualelor avarii.

15 octombrie 2026

La bordul vasului Wine Trader, care naviga sub pavilion San Marino, a izbucnit un incendiu în zona castelului navei. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată să intervină.

O navă specializată în operațiuni de căutare și salvare a fost trimisă în zonă. Incendiul ar fi fost provocat de un atac cu drone.

23 octombrie 2026

Încă o navă comercială a fost lovită de drone în Marea Neagră. Incidentul a avut loc la 24 de kilometri de Portul Constanța. Un marinar a murit, nouă au fost salvați, iar trei sunt dați dispăruți.

Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat. (imagini AICI)

6 octombrie 2026 – apele bulgărești

– Nava Able a fost atacată și avariată la 70 mile marine de Byala. Atacul a avut loc în jurul orei 03:00, în Zona Economică Exclusivă (ZEE) a Bulgariei din Marea Neagră.

Able era un cargou de mărfuri generale de 114 metri lungime care naviga sub pavilionul statului Palau (plecată din Galați, România, cu destinația Istanbul, Turcia)

– În aceeași zi, nava de marfă Alfa Watan – sub pavilion togolez, deținută de Turcia, care se îndrepta spre Sulina – a fost lovită de drone aeriene și navale în Marea Neagră.

13 octombrie 2026 – apele bulgărești

În data de 13 octombrie 2026 au mai avut loc 2 incidente în apele bulgărești ale Mării Negre.

– Nava de mărfuri HS Dignity – sub pavilion Guineea-Bissau – s-a scufundat în Marea Neagră în primele ore ale zilei de 13 octombrie 2026 , în urma unui atac cu drone.

Atacul a avut loc apropierea coastei Bulgariei, la aproximativ 15 mile marine est de satul Krapets (în proximitatea graniței cu România).

Nava a fost lovită de trei ori în 15 minute de o dronă aeriană și bărci cu încărcătură explozivă. S-a scufundat rapid. HS Dignity naviga înspre Brăila.

– În aceeași zi, nava Chelsea 3 a fost lovită și avariată de trei drone în Marea Neagră. Atacul a avut loc la aproximativ 18 mile marine de coasta Bulgariei, în zona sa economică exclusivă. Vasul a fost remorcat, ulterior, și dus în portul Burgas pentru investigații.

Ministrul Apărării: Investigație în curs

Ștefan Radu Oprea – ministrul Apărării – a avut o primă reacție după incidentul naval produs vineri, 23 octombrie, în Marea Neagră, la aproximativ 24 de kilometri de Portul Constanța.

O navă comercială ar fi fost lovită de drone, iar bilanțul preliminar indică un marinar decedat, trei dispăruți și nouă persoane salvate.

Întrebat despre circumstanțele în care s-a produs incidentul, ministrul Apărării a precizat că „este o investigație în curs”. Cauzele exacte ale incidentului și proveniența presupuselor drone nu au fost stabilite oficial.

„Despre acest subiect veți primi informările oficiale din partea instituțiilor statului român, în momentul în care toate investigațiile vor fi încheiate”, a precizat Radu Oprea.