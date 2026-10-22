AUR reacționează după trimiterea în judecată a lui Dan Tanasă: „Libertatea de exprimare nu e doar pentru opiniile aprobate de presă, de Guvern sau de procurori!”

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) transmite, joi, că a luat la cunoştinţă cu surprindere de trimiterea în judecată a deputatului Dan Tanasă pentru un mesaj public în care acesta critica importul masiv de forţă de muncă necalificată din Asia şi Africa şi îi îndemna pe români să nu încurajeze această politică şi am ajuns să trăim într-o Românie în care o poziţie politică despre migraţie, piaţa muncii şi viitorul societăţii româneşti este transformată într-un dosar penal pentru „incitare la ură şi discriminare”. AUR subliniază că va apăra dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil şi dreptul oricărui parlamentar de a exprima opinii politice.

„Alianţa pentru Unirea Românilor a luat la cunoştinţă cu surprindere de trimiterea în judecată a deputatului Dan Tanasă pentru un mesaj public în care acesta critica importul masiv de forţă de muncă necalificată din Asia şi Africa şi îi îndemna pe români să nu încurajeze această politică. Am ajuns să trăim într-o Românie în care o poziţie politică despre migraţie, piaţa muncii şi viitorul societăţii româneşti este transformată într-un dosar penal pentru „incitare la ură şi discriminare”, a transmis AUR într-un comunicat, joi.

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Potrivit partidului, „Dan Tanasă nu a chemat la violență împotriva nimănui. Nu a cerut agresarea vreunui muncitor străin și nu a îndemnat la atacuri asupra unor persoane”.

„A criticat o politică publică şi a transmis, în termenii săi, că România nu trebuie să continue importul de muncitori necalificaţi din afara Europei în timp ce milioane de români au plecat din ţară, salariile rămân mici, iar statul nu este capabil să îşi aducă propriii cetăţeni înapoi acasă”, explică AUR.

Alianţa pentru Unirea Românilor afirmă că va apăra dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil şi dreptul oricărui parlamentar de a exprima opinii politice, inclusiv atunci când acestea sunt incomode, dure sau contrare consensului promovat de actuala putere.

„Libertatea de exprimare nu există doar pentru opiniile aprobate de presă, de Guvern sau de procurori. Dacă simpla opoziţie faţă de o politică de imigraţie poate deveni infracţiune, atunci problema nu mai este Dan Tănasă. Problema este cât de mult spaţiu democratic mai rămâne într-un stat în care procurorul începe să decidă ce opinii politice au voie să exprime reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor”, menţionează AUR.

Mesajul publicat de Dan Tănasă care a dus la trimiterea în judecată

Dan Tanasă va fi judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

Pe 19 august 2025, Dan Tanasă a publicat pe Facebook un mesaj în care îndemna românii să respingă comenzile livrate de imigranți: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

Parchetul General arată că, în ceea ce privește imunitatea parlamentară, se reține că aceasta este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, însă deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. (Mai multe detalii AICI)