Rebelii houthi au lovit cu rachetele palatul prezidențial din Yemen. Bilanțul atacului: cinci morți și 16 răniți

Atac teribil asupra complexului prezidențial din Aden, sediul guvernului yemenit alungat din capitala Sanaa. Rebelii houthi au lansat rachete și drone, bilanțul fiind de cinci morți și 16 răniți.

Atacul asupra Palatului Al-Maashiq, produs joi, 15 octombrie, reprezintă prima lovitură asupra acestui complex în actuala confruntare dintre houthis și Arabia Saudită.

Atacul a vizat un cartier general militar saudit

Cabinetul de miniștri, refugiat din Sanaa în Aden, a scăpat de atac, a anunțat ministrul Informațiilor, Moammar al-Eryani. Potrivit surselor locale, cinci persoane au fost ucise și 16, rănite. Printre victime se numără membri ai personalului de pază și angajați civili.

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Martorii au relatat că au auzit explozii puternice în apropierea palatului.

Purtătorul de cuvânt al mișcării Ansar Allah (houthi), Yahya Saree, a confirmat lansarea unui atac asupra unui obiectiv din Aden, despre care a afirmat că reprezenta un cartier general al operațiunilor militare saudite. Noua conducere yemenită susține că atacul face parte din strategia sa de a lovi întăririle militare saudite oriunde s-ar afla acestea. Agenția de presă SABA a transmis că obiectivul era administrat de ofițeri saudiți și includea depozite de armament.

Atacul are loc după reluarea luptelor dintre houthis și forțele fostei conduceri a statului, în septembrie. De o săptămână, trupele guvernamentale au lansat o contraofensivă pentru recuperarea teritoriilor pierdute, inclusiv în apropierea Strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul internațional.

Aeroportul din Riad, atacat de 20 de ori într-o singură lună

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a prezentat un bilanț al atacurilor atribuite rebelilor houthi asupra infrastructurii saudite. Purtătorul de cuvânt al coaliției, Turki al-Maliki, a declarat că gruparea a lansat 20 de atacuri asupra Aeroportului Internațional „King Khalid”, din Riad, numai în luna octombrie.

Potrivit bilanțului oficial, atacurile au provocat moartea a 17 persoane și rănirea altor 333. Aeroportul din Riad este unul dintre principalele centre de transport aerian internațional ale Arabiei Saudite.

De asemenea, atacurile asupra aeroportului din Abha, în sud-vestul țării, aproape de granița cu Yemenul, au provocat alte trei decese și 28 de răniți.

Reprezentanții coaliției saudite mai susțin că rebelii Houthi au obținut tehnologii militare avansate cu ajutorul unor actori regionali. Se vorbește despre rachete balistice, drone și ambarcațiuni rapide încărcate cu explozibili.

Iranul este considerat principalul susținător regional al grupării houthi, căreia i-a furnizat, potrivit informațiilor prezentate de Reuters, armament, finanțare și instruire militară.

Război civil în Yemen de peste 10 ani

Escaladarea confruntărilor din Yemen se produce pe fondul războiului regional declanșat după atacurile americane și israeliene asupra Iranului. Pentru Arabia Saudită, atacurile asupra aeroporturilor, porturilor și instalațiilor petroliere reprezintă o amenințare directă la adresa infrastructurii economice și a proiectelor sale de dezvoltare.

În același timp, confruntările din apropierea Strâmtorii Bab el-Mandeb amplifică riscurile pentru navigația comercială dintre Marea Roșie și Oceanul Indian. Strâmtoarea reprezintă unul dintre punctele strategice ale traseului maritim care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Yemenul se confruntă cu un război civil din 2014 încoace. Atunci, mișcarea Ansar Allah a ocupat capitala Sanaa și a forțat conducerea țării să fugă în exil, spre sud.