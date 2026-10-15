Rebelii Houthi au ocupat, recent, teritorii suplimentare în Yemen și continuă să lanseze atacuri asupra Arabiei Saudite. Deși în prezent nu atacă Israelul, situația s-ar putea schimba rapid, în special dacă Israelul escaladează operațiunile militare în Gaza, Iran sau Liban. Houthii ar putea pretinde, de asemenea, că răspund la asistența israeliană acordată Arabiei Saudite împotriva lor, se arată într-o analiză publicată de Israel Defense.

Amenințarea potențială la adresa orașului Eilat justifică pregătiri defensive mai solide, inclusiv asigurarea disponibilității unor forțe suficiente într-un timp scurt.

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Israelul ar putea, de asemenea, să apeleze la Statele Unite, Arabia Saudită și Somaliland pentru a aborda provocările desfășurării operațiunilor împotriva houthilor în Yemen.

În timpul războiului din 2023–2025, houthii au atacat Israelul de 155 de ori, cu rachete și drone.

De asemenea, au lovit peste 100 de nave în și în jurul Mării Roșii, nu toate având legătură cu Israelul.

Poziția lor în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb îi face capabili să amenințe rutele de transport maritim

Pregătirea Eilatului pentru o amenințare directă

Houthii sunt arabi, nu perși. Deși sunt șiiți și primesc sprijin iranian, ei diferă de regimul aflat la putere în Iran și își păstrează o agendă independentă. Reacțiile lor anterioare la confruntările dintre Israel și Iran au variat. Uneori s-au alăturat luptelor, alteori au rămas în afara lor. Pe termen scurt, ar putea oferi Iranului asistență substanțială sau limitată – sau deloc.

Houthii au rămas în afara rundelor anterioare de lupte din Gaza, începând cu 2008. Dar, în ultimii ani, au atacat Israelul ca răspuns la operațiunile militare israeliene de acolo.

Prin urmare, o escaladare în Gaza ar putea declanșa noi atacuri. Divizia 80 a Forțelor de Apărare ale Israelului a efectuat, recent, un exercițiu militar la scară largă lângă Eilat. A fost efectuat în perspectiva unui potențial atac terestru, aerian sau maritim, inclusiv unul care îi va implica pe Houthi.

Ce mai pesimist scenariu

Într-un scenariu pesimist, în care un atac nu poate fi prevenit și atacatorii ajung în oraș, Israelul ar trebui să fie pregătit pentru lupte urbane.

Distanța la care se află Eilat față de restul țării și față de principalele baze militare ar putea complica un răspuns rapid.

Evaluarea pledează pentru mobilizarea rapidă a rezerviștilor locali, cu infanterie experimentată și veterani din operațiuni speciale care să preia roluri ofensive.

Alte categorii de personal trebuie să ajute la apărarea locurilor sensibile, inclusiv școlile și zonele publice aglomerate.

Dacă un atac ar implica infanterie și nu vehicule blindate, forțele ar avea nevoie de arme adecvate pentru lupta urbană, inclusiv mortiere și mitraliere. Astfel de echipamente ar trebui depozitate în siguranță, dar ușor accesibile trupelor cele mai predispuse să răspundă.

Baza corpului blindat de la Shizafon se află la aproximativ 65 de kilometri de Eilat, ceea ce ar putea întârzia sosirea tancurilor. Ar putea fi luată în considerare staționarea unui număr mic de tancuri mai aproape de oraș, într-o locație sigură.

Forțele Aeriene Israeliene, în alertă

Forțele Aeriene Israeliene ar trebui, de asemenea, să fie pregătite să intervină imediat. Pe lângă transportul trupelor și desfășurarea de avioane de vânătoare, trebuie luată în considerare a unei prezențe permanente a elicopterelor la baza aeriană Ovda, lângă Eilat, pentru a scurta timpii de răspuns.

Atacurile anterioare ale Houthi au oprit importurile de vehicule din Asia prin portul Eilat, afectând grav operațiunile acestuia.

O amenințare persistentă ar putea împiedica redresarea portului, cu consecințe mai ample pentru economia orașului.

Israelul se confruntă cu constrângeri logistice semnificative în desfășurarea operațiunilor preventive, de represalii sau de descurajare împotriva rebelilor Houthi din Yemen.

Distanța aeriană dintre Israel și Bab el-Mandeb depășește 2.000 de kilometri.

Forțele Aeriene Israeliene au acumulat o experiență considerabilă în atacuri la distanță lungă în ultimii doi ani, inclusiv atacuri asupra porturilor yemenite Hodeidah și Ras Isa.

Sosirea unor aeronave mai noi de realimentare în aer ar putea sprijini în continuare astfel de misiuni.

Dar luptele simultane pe mai multe fronturi ar solicita resursele forțelor aeriene.

Israelul a recunoscut Somalilandul, situat la doar 50 de kilometri de Bab el-Mandeb. Președintele Somalilandului a refuzat recent să excludă o prezență militară israeliană în teritoriu. Rapoartele au descris o cooperare militară între cele două părți. O astfel de cooperare ar putea oferi Israelului o altă opțiune pentru operațiunile împotriva Houthi. Marina israeliană menține o bază relativ mică în Eilat. Întăririle de la bazele sale principale din Ashdod și Haifa ar necesita aprobarea Egiptului pentru tranzitul rapid prin Canalul Suez.

Situația s-ar putea schimba rapid

SUA ar putea ajuta Israelul în mai multe moduri. Dar Washingtonul și-a exprimat rezervele cu privire la continuarea – și mai ales extinderea – luptelor împotriva Iranului, pentru a include și Yemenul.

Între timp, Arabia Saudită are un interes direct în a-i contracara pe Houthi, care vizează, în prezent, regatul.

Această preocupare comună ar putea crea o oportunitate pentru cooperarea israeliano-saudită.

Este luată în calcul inclusiv utilizarea potențială a teritoriului saudit ca bază aeriană pentru operațiuni în Yemen.

Asta chiar dacă astfel de aranjamente ar fi efectuate discret.

Deocamdată, rebelii Houthi se concentrează asupra Arabiei Saudite și nu asupra Israelului.