Prima pagină » Actualitate » Reconstrucția Ucrainei, o miză de sute de miliarde de dolari. Guvernul României vede oportunități pentru firmele românești

Reconstrucția Ucrainei, o miză de sute de miliarde de dolari. Guvernul României vede oportunități pentru firmele românești

Reconstrucția Ucrainei, o miză de sute de miliarde de dolari. Guvernul României vede oportunități pentru firmele românești
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reconstrucția Ucrainei va costa aproape 600 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România vrea să participe prin proiecte de infrastructură, energie și parteneriate economice.

Alexandru Nazare a declarat că reconstrucția Ucrainei continuă în ciuda atacurilor rusești. Ministrul Finanțelor a subliniat că România vrea să contribuie prin parteneriate economice și proiecte care să aducă beneficii ambelor țări.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor / Foto – Mediafax.

Declarațiile au fost făcute la conferința internațională „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată joi și vineri de New Strategy Center, la Romexpo. Evenimentul reunește autorități și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru identificarea unor proiecte de investiții în infrastructură, energie, transporturi și logistică.

„Reconstrucția Ucrainei este deja în desfășurare. La Gdansk, în luna iunie, au fost semnate 160 de acorduri, în valoare de peste 10 miliarde de euro. Rețelele electrice, drumurile, podurile și locuințele sunt reconstruite în timp ce atacurile rusești continuă. Cea mai recentă evaluare comună, elaborată de Guvernul Ucrainei, Banca Mondială, Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite, estimează că necesitățile Ucrainei în materie de redresare și reconstrucție se ridică la aproape 600 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

În spatele acestei cifre se află comunități care au nevoie de servicii esențiale și întreprinderi care trebuie să își reia producția. România rămâne ferm angajată în susținerea suveranității Ucrainei, a integrității sale teritoriale și a viitorului său european. O Ucraină stabilă și prosperă, ancorată în Uniunea Europeană, reprezintă un interes strategic direct pentru România. Dorim să contribuim în calitate de partener pe termen lung prin proiecte care să creeze valoare de ambele părți ale frontierei”, a declarat Alexandru Nazare.

Care sunt avantajele României

Alexandru Nazare a identificat 3 avantaje ale României în reconstrucția Ucrainei. Acestea sunt: poziția geografică, resursele energetice și experiența companiilor românești. Portul Constanța, porturile dunărene și punctele de frontieră pot facilita transportul materialelor necesare.

„Poziția geografică, frontiera comună, portul Constanța și porturile dunărene fac din România poarta naturală de acces către Ucraina, în special către regiunile sale sudice. Prin intermediul culoarelor de solidaritate, aceste conexiuni au contribuit la menținerea fluxurilor comerciale ale Ucrainei. Ar trebui să valorificăm această experiență prin modernizarea punctelor de trecere a frontierei, a drumurilor și a legăturilor feroviare, precum și printr-o coordonare mai strânsă între porturile de pe Dunărea de Jos”, a explicat Nazare.

Experiența companiilor românești reprezintă un avantaj

Alexandru Nazare consideră că experiența companiilor românești este un avantaj important în reconstrucția Ucrainei. Parteneriatele cu firme locale ar putea viza construcțiile, logistica și energia.

„Companiile românești cunosc regiunea și au experiență practică în aplicarea standardelor UE, în achizițiile publice și în derularea proiectelor finanțate la nivel internațional. Parteneriatele cu firmele ucrainene pot valorifica această experiență în domenii precum construcțiile, logistica și energia, contribuind, în același timp, la dezvoltarea capacităților locale”, mai susține acesta, arată Digi24.

Ministerul Finanțelor vrea să sprijine companiile românești prin Exim Banca Românească și fonduri europene. Un program pentru perioada 2026-2029 prevede până la 200 de miliarde de euro pentru exporturi și investiții externe, fără a fi dedicat exclusiv reconstrucției Ucrainei.

Exim Banca Românească oferă garanții și asigurări pentru a facilita accesul companiilor la finanțare și pentru a reduce riscurile comerciale. Alexandru Nazare a menționat și cooperarea cu banca ucraineană Privatbank, printr-un memorandum semnat în aprilie, precum și fonduri europene care pot mobiliza investiții de până la 40 de miliarde de euro în Ucraina.

Alexandru Nazare propune o coordonare mai bună între instituțiile statului și mediul de afaceri pentru sprijinirea companiilor implicate în reconstrucția Ucrainei. Inițiativa „Team Romania” și camerele de comerț ar putea facilita parteneriate între firme din România, Ucraina și Republica Moldova. El a mai subliniat că instabilitatea din regiunea Mării Negre și a Dunării afectează costurile de transport, asigurările și finanțarea. Ministrul susține că sprijinirea reconstrucției Ucrainei poate consolida și legăturile economice regionale.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Alertă pentru românii care vor să se vaccineze antigripal! Farmaciile au rămas fără stocuri. Când ajung noile doze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
ADVERTORIAL (P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
11:53
(P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
REACȚIE Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
11:44
Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe