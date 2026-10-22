Reconstrucția Ucrainei, o miză de sute de miliarde de dolari. Guvernul României vede oportunități pentru firmele românești

Reconstrucția Ucrainei va costa aproape 600 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că România vrea să participe prin proiecte de infrastructură, energie și parteneriate economice.

Alexandru Nazare a declarat că reconstrucția Ucrainei continuă în ciuda atacurilor rusești. Ministrul Finanțelor a subliniat că România vrea să contribuie prin parteneriate economice și proiecte care să aducă beneficii ambelor țări.

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Declarațiile au fost făcute la conferința internațională „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată joi și vineri de New Strategy Center, la Romexpo. Evenimentul reunește autorități și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru identificarea unor proiecte de investiții în infrastructură, energie, transporturi și logistică.

„Reconstrucția Ucrainei este deja în desfășurare. La Gdansk, în luna iunie, au fost semnate 160 de acorduri, în valoare de peste 10 miliarde de euro. Rețelele electrice, drumurile, podurile și locuințele sunt reconstruite în timp ce atacurile rusești continuă. Cea mai recentă evaluare comună, elaborată de Guvernul Ucrainei, Banca Mondială, Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite, estimează că necesitățile Ucrainei în materie de redresare și reconstrucție se ridică la aproape 600 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

În spatele acestei cifre se află comunități care au nevoie de servicii esențiale și întreprinderi care trebuie să își reia producția. România rămâne ferm angajată în susținerea suveranității Ucrainei, a integrității sale teritoriale și a viitorului său european. O Ucraină stabilă și prosperă, ancorată în Uniunea Europeană, reprezintă un interes strategic direct pentru România. Dorim să contribuim în calitate de partener pe termen lung prin proiecte care să creeze valoare de ambele părți ale frontierei”, a declarat Alexandru Nazare.

Care sunt avantajele României

Alexandru Nazare a identificat 3 avantaje ale României în reconstrucția Ucrainei. Acestea sunt: poziția geografică, resursele energetice și experiența companiilor românești. Portul Constanța, porturile dunărene și punctele de frontieră pot facilita transportul materialelor necesare.

„Poziția geografică, frontiera comună, portul Constanța și porturile dunărene fac din România poarta naturală de acces către Ucraina, în special către regiunile sale sudice. Prin intermediul culoarelor de solidaritate, aceste conexiuni au contribuit la menținerea fluxurilor comerciale ale Ucrainei. Ar trebui să valorificăm această experiență prin modernizarea punctelor de trecere a frontierei, a drumurilor și a legăturilor feroviare, precum și printr-o coordonare mai strânsă între porturile de pe Dunărea de Jos”, a explicat Nazare.

Experiența companiilor românești reprezintă un avantaj

Alexandru Nazare consideră că experiența companiilor românești este un avantaj important în reconstrucția Ucrainei. Parteneriatele cu firme locale ar putea viza construcțiile, logistica și energia.

„Companiile românești cunosc regiunea și au experiență practică în aplicarea standardelor UE, în achizițiile publice și în derularea proiectelor finanțate la nivel internațional. Parteneriatele cu firmele ucrainene pot valorifica această experiență în domenii precum construcțiile, logistica și energia, contribuind, în același timp, la dezvoltarea capacităților locale”, mai susține acesta, arată Digi24.

Ministerul Finanțelor vrea să sprijine companiile românești prin Exim Banca Românească și fonduri europene. Un program pentru perioada 2026-2029 prevede până la 200 de miliarde de euro pentru exporturi și investiții externe, fără a fi dedicat exclusiv reconstrucției Ucrainei.

Exim Banca Românească oferă garanții și asigurări pentru a facilita accesul companiilor la finanțare și pentru a reduce riscurile comerciale. Alexandru Nazare a menționat și cooperarea cu banca ucraineană Privatbank, printr-un memorandum semnat în aprilie, precum și fonduri europene care pot mobiliza investiții de până la 40 de miliarde de euro în Ucraina.

Alexandru Nazare propune o coordonare mai bună între instituțiile statului și mediul de afaceri pentru sprijinirea companiilor implicate în reconstrucția Ucrainei. Inițiativa „Team Romania” și camerele de comerț ar putea facilita parteneriate între firme din România, Ucraina și Republica Moldova. El a mai subliniat că instabilitatea din regiunea Mării Negre și a Dunării afectează costurile de transport, asigurările și finanțarea. Ministrul susține că sprijinirea reconstrucției Ucrainei poate consolida și legăturile economice regionale.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ