Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu poate fi accesată, iar unele plăți nu pot fi efectuate

Revolut se confruntă marți dimineață, 20 octombrie, cu probleme care afectează utilizatori din România, Marea Britanie și alte țări. Clienții nu își pot accesa conturile, nu pot efectua transferuri sau, în unele cazuri, nu pot plăti cu cardul. Compania a confirmat problemele și lucrează la remedierea lor.

În momentul în care este accesată aplicația, unii dintre utilizatori sunt întâmpinați de mesajul: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”, notează Mediafax.

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Angajații Revolut lucrează pentru remedierea problemelor

Problemele au fost raportate de utilizatori din numeroase țări, printre care România, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Franța, Țările de Jos și Estonia. Revolut a confirmat întreruperea serviciului, care afectează mai multe funcționalități. Compania spune că inginerii lucrează la restabilirea accesului.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii. Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a transmis compania prin intermediul contului oficial de asistență de pe platforma X.

Clienții Revolut reclamă plăți refuzate, transferuri blocate și probleme la alimentarea conturilor. Sesizările vizează atât aplicația pentru persoane fizice, cât și Revolut Business. Problemele nu afectează toți utilizatorii în aceeași măsură.

Incidentul are loc la câteva săptămâni după ce Revolut a anunțat că a depășit 5 milioane de clienți persoane fizice în România. În ultimul an, utilizatorii români au făcut, în medie, peste 56 de milioane de plăți cu cardul lunar. La nivel global, compania are peste 70 de milioane de clienți și operează în mai mult de 40 de țări.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ