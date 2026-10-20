Prima pagină » Actualitate » Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu poate fi accesată, iar unele plăți nu pot fi efectuate

Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu poate fi accesată, iar unele plăți nu pot fi efectuate

Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu poate fi accesată, iar unele plăți nu pot fi efectuate
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Revolut se confruntă marți dimineață, 20 octombrie, cu probleme care afectează utilizatori din România, Marea Britanie și alte țări. Clienții nu își pot accesa conturile, nu pot efectua transferuri sau, în unele cazuri, nu pot plăti cu cardul. Compania a confirmat problemele și lucrează la remedierea lor.

În momentul în care este accesată aplicația, unii dintre utilizatori sunt întâmpinați de mesajul: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”, notează Mediafax.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu poate fi accesată, iar unele plăți sunt refuzate

Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu poate fi accesată, iar unele plăți sunt refuzate. Foto: Shutterstock.

Angajații Revolut lucrează pentru remedierea problemelor

Problemele au fost raportate de utilizatori din numeroase țări, printre care România, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Franța, Țările de Jos și Estonia. Revolut a confirmat întreruperea serviciului, care afectează mai multe funcționalități. Compania spune că inginerii lucrează la restabilirea accesului.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii. Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a transmis compania prin intermediul contului oficial de asistență de pe platforma X.

Clienții Revolut reclamă plăți refuzate, transferuri blocate și probleme la alimentarea conturilor. Sesizările vizează atât aplicația pentru persoane fizice, cât și Revolut Business. Problemele nu afectează toți utilizatorii în aceeași măsură.

Incidentul are loc la câteva săptămâni după ce Revolut a anunțat că a depășit 5 milioane de clienți persoane fizice în România. În ultimul an, utilizatorii români au făcut, în medie, peste 56 de milioane de plăți cu cardul lunar. La nivel global, compania are peste 70 de milioane de clienți și operează în mai mult de 40 de țări.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe forțează mâna lui Gigi Becali. Dezvăluiri din vestiar
11:23
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe forțează mâna lui Gigi Becali. Dezvăluiri din vestiar
FLASH NEWS Reacția lui Nicușor Dan la protestele din Europa și din România: „Riscăm să avem o societate în care fiecare își susține propriile convingeri doar prin strigăte”
11:07
Reacția lui Nicușor Dan la protestele din Europa și din România: „Riscăm să avem o societate în care fiecare își susține propriile convingeri doar prin strigăte”
Cea mai ieftină chirie din România în 2026: 150 lei/lună. Cum arată
11:04
Cea mai ieftină chirie din România în 2026: 150 lei/lună. Cum arată
FLASH NEWS Pe picior de plecare, ministrul Irineu Darău dezvăluie o afacere cu albume turistice, care ar fi păgubit statul cu milioane de lei
10:54
Pe picior de plecare, ministrul Irineu Darău dezvăluie o afacere cu albume turistice, care ar fi păgubit statul cu milioane de lei
ULTIMA ORĂ Grav accident în Buftea. Doi morți după ciocnirea dintre un microbuz și o basculantă. În microbuz ar fi fost 23 de persoane, în loc de 16, cât era capacitatea vehiculului
10:37
Grav accident în Buftea. Doi morți după ciocnirea dintre un microbuz și o basculantă. În microbuz ar fi fost 23 de persoane, în loc de 16, cât era capacitatea vehiculului
ULTIMA ORĂ Încă un cap de porc, descoperit la firma asociată cu Marius Lulea, după incidentul de la domiciliu. Ce acuză cofondatorul AUR
10:13
Încă un cap de porc, descoperit la firma asociată cu Marius Lulea, după incidentul de la domiciliu. Ce acuză cofondatorul AUR
Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Digi24
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20 mp
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Ce se întâmplă doctore
Ceaiuri care pot avea efect laxativ în doar 6-8 ore. Plante care stimulează tranzitul intestinal
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
COMUNICAT One Sculpture Park aduce sculptura contemporană românească în spațiul public din Floreasca
10:57
One Sculpture Park aduce sculptura contemporană românească în spațiul public din Floreasca
NEWS ALERT Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
10:52
Zelenski acuză administrația Trump că blochează rachetele Patriot deja plătite de Europa pentru Ucraina: „A fost luată o decizie politică”
Gândul de Vreme ANM anunță o încălzire a vremii, în țară și în Capitală, dar nu lipsesc nici ploile, în mai multe regiuni
10:31
ANM anunță o încălzire a vremii, în țară și în Capitală, dar nu lipsesc nici ploile, în mai multe regiuni
CONTROVERSĂ Trump cere ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”: „Nu suntem Mexic, suntem SUA!”. Ce spune Constituția SUA
10:09
Trump cere ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”: „Nu suntem Mexic, suntem SUA!”. Ce spune Constituția SUA
ANALIZA de 10 SUA și Israel, dilemă strategică. Când, cum și cu ce costuri ar putea fi atacat, din nou, Iranul
10:00
SUA și Israel, dilemă strategică. Când, cum și cu ce costuri ar putea fi atacat, din nou, Iranul
VIDEO Ion Cristoiu: Putem vorbi deja de o ingerință ucraineană ( nu rusă!) în alegerile din S.U.A.
09:31
Ion Cristoiu: Putem vorbi deja de o ingerință ucraineană ( nu rusă!) în alegerile din S.U.A.

Cele mai noi

Trimite acest link pe