Revolut, victima unei fraude elaborate. Hackerii au folosit adresa unei prefecturi din Italia. Acum cer răscumpărare de 3 milioane de dolari

Apar noi informații despre frauda informatică în urma căreia Revolut a furnizat unor persoane neautorizate date importante despre aproximativ 680 de clienți.

Atacatorii s-au prezentat drept anchetatori și au cerut Revolut date despre sute de clienți. Aceștia au folosit o adresă asociată Prefecturii Reggio Calabria. Aceasta apare în capturi ale mesajelor trimise către Revolut și publicate de un cont de pe platforma X. Cazul este investigat în Italia, iar anchetatorii încearcă să stabilească modul în care a fost compromis sistemul de e-mail.

Revolut a confirmat că a transmis informații despre 680 de clienți, inclusiv date din pașapoarte, adrese de domiciliu, conturi bancare și tranzacții, transmite Il Post.

Revolut precizează însă că incidentul nu a reprezentat o compromitere a infrastructurii sale informatice și că fondurile clienților nu au fost accesate. Compania a notificat persoanele afectate și autoritățile competente.

Cine a revendicat atacul

Grupul care și-a atribuit atacul se prezintă sub numele „IAmNotAVillain”. Membrii acestuia ar fi cerut ulterior o recompensă financiară de la Revolut. Ei au amenințat că vor publica datele obținute și comunicațiile dintre bancă și clienți.

Frauda ar fi continuat timp de mai multe luni, atacatorii trimițând în mod repetat solicitări de informații care păreau să facă parte din anchete oficiale. Escrocii au construit solicitările astfel încât acestea să pară parte dintr-o anchetă oficială. În mesajele trimise către Revolut apar referiri la o presupusă investigație a Parchetului din Milano. Infractorii au invocat și regulile europene care permit autorităților să solicite informații de la instituțiile financiare.

Un detaliu important este că infractorii nu au contactat direct sediul italian al Revolut. Solicitările au fost trimise către sediul din Lituania.

Cum a fost compromisă adresa oficială

Nu este clar deocamdată cum au reușit infractorii să obțină acces la adresa de poștă electronică certificată asociată prefecturii. În mod obișnuit, conturile de acest tip pot fi protejate prin autentificare în doi pași. Nu se știe însă dacă această măsură era activată pentru adresa respectivă. Ministerul italian de Interne a anunțat că în prezent situația este investigată de Poliția Poștală.

Hackerii cer 3 milioane de dolari

Grupul care se prezintă drept „IAmNotAVillain” a cerut public o răscumpărare de 3 milioane de dolari în criptomonede, amenințând că va divulga sau vinde informațiile obținute, potrivit Financial Times.

Însă, Revolut a declarat miercuri că nu a primit direct nicio solicitare de răscumpărare și nu a avut contact cu persoanele care susțin că se află în spatele incidentului. Prin urmare, atribuirea atacului și revendicările grupului trebuie tratate separat de informațiile confirmate de companie și de anchetatori.