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Rogobete, după ce a participat la Forumul Național PES Activists și Premiile Solidarității: România este mai mare decât orgoliile oricărui politician

Rogobete, după ce a participat la Forumul Național PES Activists și Premiile Solidarității: România este mai mare decât orgoliile oricărui politician
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Alexandru Rogobete a transmis pe Facebook că a participat la două evenimente importante, respectiv, Forumul Național PES Activists România și la Gala Premiile Solidarității. Acesta spune că a primiv invitație din partea lui Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Alexandru Rogobete spune că s-a bucurat să vadă acolo o sală plină de oameni, în principal, tineri, „oameni care nu au renunțat să creadă în comunitate, în solidaritate și în puterea faptelor făcute doar pentru a face bine, fără să aștepte ceva în schimb”.

Fostul ministru al Sănătății mai spune că a întâlnit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile care au demonstrat, de-a lungul timpului, „că un parteneriat corect, onest și transparent cu autoritățile locale și centrale poate schimba vieți. Fără calcule politice. Fără interese ascunse. Doar pentru oameni”.

Cu această ocazie, Alexandru Rogobete a ținut să transmită un mesaj plin de optimism, spunând, în final, că „O să fie bine! Pentru că România este mai mare decât orgoliile oricărui politician”.

„Traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere politic și administrativ. Nu se negociază proiecte, nu se negociază principii și nici o viziune pentru viitorul României. Din păcate, se negociază orgoliile unui singur om.
Se negociază în spatele ușilor închise, iar cuvântul „reformă” a ajuns să fie folosit mai degrabă ca instrument de propagandă decât ca angajament pentru schimbare.

Vedem oameni care evită dialogul direct cu cetățenii, care preferă să se ascundă în spatele postărilor și al algoritmilor bine plǎtiți, construind percepții în loc de rezultate.

Vorbesc despre reformă, dar lasă în urmă doar contracte și înțelegeri, nu schimbări reale pentru oameni.
Cred că România este mai puternică decât această perioadă. Cred că românii au discernământ și nu vor accepta ca țara să fie blocată de ambiții personale.

Și vreau să vă las cu un mesaj simplu, dar sincer, în care cred din tot sufletul:
O să fie bine! Pentru că România este mai mare decât orgoliile oricărui politician”, a spus Alexandru Rogobete.

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