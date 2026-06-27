Rogobete, după ce a participat la Forumul Național PES Activists și Premiile Solidarității: România este mai mare decât orgoliile oricărui politician

Alexandru Rogobete a transmis pe Facebook că a participat la două evenimente importante, respectiv, Forumul Național PES Activists România și la Gala Premiile Solidarității. Acesta spune că a primiv invitație din partea lui Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Alexandru Rogobete spune că s-a bucurat să vadă acolo o sală plină de oameni, în principal, tineri, „oameni care nu au renunțat să creadă în comunitate, în solidaritate și în puterea faptelor făcute doar pentru a face bine, fără să aștepte ceva în schimb”.

Fostul ministru al Sănătății mai spune că a întâlnit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile care au demonstrat, de-a lungul timpului, „că un parteneriat corect, onest și transparent cu autoritățile locale și centrale poate schimba vieți. Fără calcule politice. Fără interese ascunse. Doar pentru oameni”.

Cu această ocazie, Alexandru Rogobete a ținut să transmită un mesaj plin de optimism, spunând, în final, că „O să fie bine! Pentru că România este mai mare decât orgoliile oricărui politician”.