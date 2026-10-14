Cetățenii români ar putea primi SMS-uri sau e-mailuri cu 30 de zile înainte de expirarea unor documente, precum permise și autorizații. Senatul a adoptat un proiect de lege care obligă instituțiile publice să implementeze un sistem digital de notificare. Autoritățile care nu îl aplică riscă amenzi de până la 1.000 de lei.

Senatul a adoptat propunerea legislativă inițiată de USR privind notificarea cetățenilor înainte de expirarea documentelor, cu 93 de voturi „pentru” și o abținere. Proiectul urmărește simplificarea relației cu instituțiile publice și prevenirea întârzierilor în reînnoirea actelor.

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„Măsura urmăreşte nu doar îmbunătăţirea gradului de conformare, ci şi o schimbare de mentalitate în relaţia dintre administraţia publică şi cetăţean. Trimiterea unui mesaj informativ trebuie privită ca o formă de respect instituţional faţă de contribuabil”, se arată în expunerea de motive.

Proiectul vizează documente cu valabilitate limitată, precum permise, autorizații, certificate și licențe. Instituțiile publice vor trebui să le permită titularilor să opteze pentru notificări digitale trimise cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare. Notificările vor fi trimise prin SMS sau e-mail, la alegerea titularului, arată Stiripesurse.ro.

Cetățenii ar putea opta pentru acest serviciu

Cetățenii vor avea posibilitatea să opteze când solicită documentul sau ulterior acest serviciu și pot renunța oricând la el. Mesajele nu vor fi trimise automat tuturor deținătorilor de acte.

Autoritatea pentru Digitalizarea României va dezvolta o platformă pentru notificarea cetățenilor înainte de expirarea documentelor. Instituțiile vor avea cel mult șase luni pentru implementare, fără a depăși data de 31 decembrie 2027. Cele care nu respectă obligația riscă amenzi de până la 1.000 de lei.

Notificările vor avea doar rol informativ. Cetățenii vor rămâne responsabili de reînnoirea actelor la timp, iar lipsa unui mesaj nu va prelungi valabilitatea acestora. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ