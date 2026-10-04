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Circulă o nouă fraudă online cu amenzi de parcare. Ce mesaje false primesc utilizatorii și cum se pot feri de înșelătorie

Circulă o nouă fraudă online cu amenzi de parcare. Ce mesaje false primesc utilizatorii și cum se pot feri de înșelătorie
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O nouă fraudă cu amenzi de parcare circulă în mediul online. Utilizatorii pot primi mesaje false prin care sunt înștiințați, în mod eronat, că ar avea de plătit o taxă de parcare. În mesaj sunt îndrumați să acceseze un link periculos. Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC explică modul în care se desfășoară înșelătoria și vine cu o serie de recomandări pentru a evita astfel de tentative de fraudă.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC avertizează asupra unei campanii de SMS-uri frauduloase transmise în numele TPARK. Mesajele îi informează în mod fals pe destinatari că au de achitat o taxă de parcare și îi îndeamnă să facă rapid plata printr-un link.

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Sursă foto: Facebook DNSC

Mesajele false creează un sentiment de urgență, prin amenințarea cu penalități pentru neplata la timp. Destinatarii sunt îndrumați către un link pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi. Însă, o astfel de legătură externă poate fi periculoasă, iar utilizatorul ar putea rămâne fără bani pe card și datele personale ar putea fi accesate de infractorii cibernetici.

Fraudă online cu amenzi de parcare false

Specialiștii avertizează că SMS-urile sunt trimise de pe numere necunoscute, iar linkurile nu duc către domeniul oficial TPARK. Site-ul fals imită identitatea vizuală a platformei legitime, inclusiv logo-ul și elementele grafice, pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

Victimele sunt îndemnate să introducă numărul de înmatriculare pentru verificarea unei presupuse amenzi de parcare. Apoi, sunt direcționate către o pagină unde li se cere să facă plata. DNSC avertizează că formulări precum „sumă neachitată” și „penalități” sunt folosite pentru a crea panică și a grăbi plata, fără verificarea mesajului și a site-ului.

Specialiștii din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică oferă și câteva recomandări pentru protecția împotriva tentativelor de fraudă. Acestea sunt:

  • Nu accesați link-uri primite prin SMS pentru plata unor presupuse amenzi sau datorii.
  • Verificați cu atenție domeniul site-ului înainte de a introduce date personale, date despre autovehicul sau informații bancare.
  • Accesați serviciile TPARK numai prin canalele oficiale, introducând manual adresa platformei în browser sau utilizând aplicația oficială.
  • Nu introduceți datele cardului pe pagini accesate din mesaje nesolicitate.
  • Dacă ați furnizat deja date bancare pe un astfel de site, contactați imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată și verificarea eventualelor tranzacții neautorizate.

Sursă foto: Facebook DNSC, Shutterstock (rol ilustrativ)

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