O nouă fraudă cu amenzi de parcare circulă în mediul online. Utilizatorii pot primi mesaje false prin care sunt înștiințați, în mod eronat, că ar avea de plătit o taxă de parcare. În mesaj sunt îndrumați să acceseze un link periculos. Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC explică modul în care se desfășoară înșelătoria și vine cu o serie de recomandări pentru a evita astfel de tentative de fraudă.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC avertizează asupra unei campanii de SMS-uri frauduloase transmise în numele TPARK. Mesajele îi informează în mod fals pe destinatari că au de achitat o taxă de parcare și îi îndeamnă să facă rapid plata printr-un link.
Mesajele false creează un sentiment de urgență, prin amenințarea cu penalități pentru neplata la timp. Destinatarii sunt îndrumați către un link pentru verificarea și achitarea presupusei amenzi. Însă, o astfel de legătură externă poate fi periculoasă, iar utilizatorul ar putea rămâne fără bani pe card și datele personale ar putea fi accesate de infractorii cibernetici.
Specialiștii avertizează că SMS-urile sunt trimise de pe numere necunoscute, iar linkurile nu duc către domeniul oficial TPARK. Site-ul fals imită identitatea vizuală a platformei legitime, inclusiv logo-ul și elementele grafice, pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.
Victimele sunt îndemnate să introducă numărul de înmatriculare pentru verificarea unei presupuse amenzi de parcare. Apoi, sunt direcționate către o pagină unde li se cere să facă plata. DNSC avertizează că formulări precum „sumă neachitată” și „penalități” sunt folosite pentru a crea panică și a grăbi plata, fără verificarea mesajului și a site-ului.
Specialiștii din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică oferă și câteva recomandări pentru protecția împotriva tentativelor de fraudă. Acestea sunt:
Sursă foto: Facebook DNSC, Shutterstock (rol ilustrativ)