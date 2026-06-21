România, exemplu pozitiv în presa din Italia pentru relația cu SUA. Mesajul a fost dat de Paolo Zampolli, Trimisul Special al lui Trump, în contextul scandalului dintre președintele SUA și premierul italian, Georgia Meloni

Pe fondul răcelii tot mai accentuate dintre președintele american Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni, Paolo Zampolli, Trimisul Special al președintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, dă exemplu România în presa din Italia. Zampolli laudă relația România-SUA și invită Italia să ia exemplu.

„Singura sugestie pe care îmi permit să o ofer este aceea de a privi către ceilalți lideri cu care relația nu s-a deteriorat, cum ar fi, de exemplu, președintele român, cu care am lucrat eu însumi”. Și, într-adevăr, România a permis SUA să folosească baza militară Kogălniceanu, situată lângă aeroportul din Constanța, care se află în plin proces de extindere pentru a deveni cea mai mare bază NATO din Europa”, a spus Zampolli în presa italiană.

Paolo Zampolli a venit prima dată în România în august 2025 și, în urma vizitelor sale, a dezvoltat o relație bună cu președintele Nicușor Dan, patriarhul Daniel și alți oficiali, inclusiv șeful FRF sau primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Subiectul central din presa italiană este scandalul dintre Trump și Meloni

Scandalul dintre Donald Trump și Georgia Meloni este pe fiecare pagină din presa italiană. Prima ruptură de anvergură în relația celor două state a fost când Italia nu a permis americanilor să folosească bazele militare aeriene pentru acțiunile militare din Iran.

Nu mai târziu de Summitul G7, care a avut loc în Franța între 15 și 17 iunie, Trump a spus că Meloni l-a implorat să facă o fotografie, însă președintele american a refuzat. Premierul italian a răspuns spunând că ar fi o minciună și că „nici eu, nici Italia, nu cerșim”.

Relația cu România, dată ca exemplu în presa italiană de prietenul lui Trump

Paolo Zampolli, Trimisul special al lui Donald Trump pentru Parteneriate Globale și prieten cu Trump de peste 30 de ani, a dat ca exemplu relația SUA-România, într-un interviu din presa italiană, legat de ruptura dintre Trump și Meloni.

Redăm în continuare articolul complet din La Sicilia

Motivele răcelii: „Dacă oferi prietenie, te aștepți la prietenie” Analiza lui Zampolli: „Italia ar trebui să privească spre România pentru a ști cum să acționeze” „Dacă oferi prietenie, te aștepți la prietenie; cu alți lideri poți acționa din conveniență, dar de la cineva pe care îl consideri prieten — iar cea dintre Trump și Meloni nu este o prietenie creată de mine — te aștepți la prietenie”. Cel care descifrează stările de spirit de după „dissing-ul” (atacul) de pe rețelele sociale dintre președintele SUA și premierul italian Giorgia Meloni este Paolo Zampolli, prieten personal al președintelui american de peste treizeci de ani, iar astăzi trimis special al guvernului SUA pentru Parteneriate Globale, precum și delegat pentru „diplomația sportului”. Cuvintele lui Paolo Zampolli conturează un tablou sever, în care dezamăgirea personală se amestecă în mod inexorabil cu realpolitik-ul: „Președintele – a explicat el – s-a exprimat, iar mesajul pe care l-a publicat pe rețeaua socială este acum linia oficială a administrației Statelor Unite. Nu mai suntem la nivelul unei conversații cu un jurnalist, care poate fi sau nu înțeleasă greșit. Aceasta este linia oficială și, în acest moment, documentează o ruptură clară”. Și, într-adevăr, pentru moment, tentativele de reconciliere sunt abandonate: „Până ieri – a spus Zampolli – credeam că problema s-ar putea rezolva cu câteva gesturi, poate cu o invitație pe terenul de golf alături de președinte, pentru a facilita o clarificare mai informală. Acum însă, ne aflăm în fața unui mesaj gândit și scris, care reprezintă în mod evident linia întregii administrații”.O prietenie trădată, cel puțin conform interpretării magnatului, dar mai este și altceva: „Este suficient să citim mesajul, care este foarte clar. Președintele se aștepta la ajutorul Italiei în timpul operațiunilor din Iran, dar nu l-a primit. Președintele a făcut multe pentru această țară și îi oferise o clară învestitură politică premierului Meloni în diverse chestiuni, fără a primi ulterior sprijin într-o inițiativă de mare importanță”. Pentru cineva care îl cunoaște pe liderul SUA de trei decenii, dinamica este complet transparentă: „Prietenia mea cu el durează de peste treizeci de ani și este clar că loialitatea este pe primul loc („king”), este lucrul la care ține cel mai mult. De la prieteni te aștepți la prietenie”.„Evident – raționează Zampolli – ceea ce s-a întâmplat cu premierul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale. Singura sugestie pe care îmi permit să o ofer este aceea de a privi către ceilalți lideri cu care relația nu s-a deteriorat, cum ar fi, de exemplu, președintele român, cu care am lucrat eu însumi”. Și, într-adevăr, România a permis SUA să folosească baza militară Kogălniceanu, situată lângă aeroportul din Constanța, care se află în plin proces de extindere pentru a deveni cea mai mare bază NATO din Europa. Zampolli (în fotografie alături de președintele român Dan), totuși, în calitatea sa de responsabil pentru diplomația sportului, vede o rază de lumină: „Aici toată lumea iubește Italia, așa cum o iubește și președintele SUA. Ar fi frumos dacă Tajani ar veni totuși duminică la Miami, unde este programat meciul Uruguay – Capul Verde; am putea urmări partida împreună, în spiritul diplomației sportului, care ar putea fi cheia pentru depășirea tuturor neînțelegerilor”.

Zampolli, mai multe vizite în România

Paolo Zampolli a venit prima dată în România în august 2025 și de atunci a vizitat în mai multe rânduri țara. A dezvoltat o relație bună cu președintele Nicușor Dan, patriarhul Daniel și alți oficiali, inclusiv șeful FRF sau primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

La vizita lui Nicușor Dan în SUA, Zampolli a facilitat de asemenea o întâlnire între președintele român și secretarul de stat american Marco Rubio.

Acum un an, relația României cu SUA era deteriorată și se vorbea, în presa românească, de o adevărată ruptură. Iată că, în mai puțin de un an, relația s-a îmbunătățit substanțial și a ajuns să fie dată ca exemplu de la cel mai înalt nivel din SUA.