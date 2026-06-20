Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat vineri că a încheiat cu succes negocierile cu Comisia Europeană privind ultima modificare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Iar rezultatul e că România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro, a subliniat ministrul.

România nu va pierde banii europeni nerambursabili

„Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro şi menţine integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanţări”, a scris Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

El a explicat că, în urma negocierilor, au fost ajustați o serie de indicatori și reformulate anumite jaloane, astfel încât proiectele să poată să fie duse la bun sfârșit în termene asumate.

„Prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiții și prin reformularea unor jaloane și reforme am reușit să eliminăm riscuri majore de penalizare. Vorbim despre evitarea unor corecții financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduți. În același timp, am păstrat obiectivele esențiale ale reformelor și investițiilor asumate”, precizează Pîslaru.

Noile mecanisme aprobate permit recunoașterea progresului deja realizat

„Am obținut soluții concrete pentru proiecte importante din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educație, dezvoltare locală și mediu. Am convenit mecanisme care permit recunoașterea progresului deja realizat în teren, inclusiv prin utilizarea proceselor-verbale de recepție pentru investițiile finalizate, și am adaptat anumite jaloane astfel încât ele să poată fi implementate integral până la termenul-limită.

Acesta este rezultatul unui dialog intens cu Comisia Europeană și al muncii depuse de experții din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministerele de linie, autorități locale, beneficiari și echipele tehnice implicate în implementarea PNRR.

Detaliile vor fi comunicate public la începutul săptămânii viitoare.

România nu renunță la reforme și nu renunță la investiții. Din contră, am făcut tot ceea ce era necesar pentru a le face realizabile și pentru a ne asigura că fiecare euro disponibil este investit pentru beneficiul românilor”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, urmează etapa cea mai importantă, respectiv implementarea până la 31 august.

„Mai avem puțin timp la dispoziție, iar fiecare zi contează. Prioritatea mea a fost și va rămâne aceeași: să aducem în țară cât mai multe fonduri europene și să ducem la bun sfârșit proiectele care modernizează României”, a punctat Pîslaru.