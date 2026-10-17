Românii cu venituri sub 3.500 de lei ar putea primi bani pentru facturile la curent și gaze. Cu ce propunere vine guvernul Niculescu

Guvernul propus de Luca Niculescu pregătește o schimbare a modului în care sunt acordate ajutoarele pentru plata energiei. Noul sistem ar urma să țină cont de veniturile fiecărei gospodării, iar reducerile să fie aplicate direct pe facturi, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună periodic dosare.

Românii cu venituri reduse ar putea primi un ajutor de până la 150 de lei pe lună pentru plata facturilor la electricitate și gaze naturale. Măsura este prevăzută în programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu și ar urma să fie aplicată direct pe facturile consumatorilor eligibili.

Noul mecanism de sprijin pentru consumatorii vulnerabili de energie ar putea aduce reduceri lunare la facturile de utilități, în condițiile în care costurile cu electricitatea și gazele reprezintă o povară importantă pentru familiile cu venituri mici.

Potrivit programului de guvernare prezentat de Luca Niculescu, ajutorul ar urma să fie acordat în funcție de situația financiară a beneficiarilor, nu printr-o măsură generală aplicată tuturor consumatorilor.

Cine ar putea primi ajutorul de 150 de lei

Pragul de venit luat în calcul pentru acordarea sprijinului este de 3.500 de lei net pe lună pentru fiecare membru al familiei. Astfel, eligibilitatea ar urma să fie stabilită în funcție de venitul raportat la numărul membrilor gospodăriei.

De exemplu, o familie formată din doi adulți și un copil, cu venituri nete totale de 9.000 de lei lunar, ar avea un venit mediu de 3.000 de lei pe persoană. În acest scenariu, familia s-ar încadra în plafonul de venit propus, însă acordarea efectivă a ajutorului va depinde de condițiile finale stabilite de autorități.

Reducerea ar urma să fie aplicată direct pe factură

Una dintre principalele schimbări avute în vedere este modul de acordare a sprijinului. În locul unei sume plătite separat beneficiarilor, noul mecanism ar urma să permită aplicarea reducerii direct pe facturile de electricitate și gaze naturale. În acest fel, consumatorii eligibili ar urma să achite o valoare mai mică pentru energia utilizată.

Expertul în energie Silviu Gresoi a explicat, într-o analiză pentru Adevărul, că mecanismul poate fi implementat prin extinderea schemelor existente și prin conectarea bazelor de date ale instituțiilor publice. Specialistul a prezentat și un calcul orientativ: o gospodărie eligibilă ar putea economisi 50 de lei lunar la electricitate și încă 100 de lei la gaze naturale.

”Măsura este realistă și poate fi implementată folosind mecanismele de sprijin deja existente. Guvernul trebuie să aprobe bugetul, să extindă criteriile de eligibilitate și să interconecteze bazele de date ANAF, Ministerul Muncii și furnizorii de energie. Astfel, beneficiarii pot fi identificați automat, iar reducerea aplicată direct pe factură, fără birocrație suplimentară”, a declarat Silviu Gresoi.