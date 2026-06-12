Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului

Judecătorii de la Tribunalul București au anulat vineri notificarea prin care Primăria Sectorului 1 voia să închidă contractul cu Romprest la data de 30 iunie 2026. Compania de salubrizare a contestat decizia în instanță și a blocat planul primăriei de a aduce o nouă firmă, Blue Planet, de la 1 iulie.



Primăria a vrut să aducă o altă firmă de salubritate

Conflictul din Sectorul 1 a ajuns în fața magistraților după ce primăria a anunțat public, miercuri, că firma Blue Planet va prelua strângerea deșeurilor de la 1 iulie. Administrația locală a susținut că actualul contract cu Romprest expiră pe 30 iunie și că e nevoie de un operator de tranziție ales prin negociere.

Judecătorii au dat dreptate firmei Romprest și au anulat actul emis de autorități

„Respinge excepţia lipsei de interes. Respinge excepția inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate. Respinge excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti ca neîntemeiată. Admite acţiunea formulată de reclamanta Compania Romprest Service SA în contradictoriu cu Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”, se arată în minuta instanței.

Romprest susține că primăria s-a grăbit și a încălcat legea

Reprezentanții Romprest afirmă că decizia primăriei a fost o greșeală deoarece nicio instanță nu a stabilit definitiv că înțelegerea actuală se termină pe 30 iunie. De asemenea, Consiliul Național de Soluționare a Constestațiilor (CNSC) a trimis dosarul în instanță, fapt care bloca legal dreptul primăriei de a semna un contract cu un nou operator până la o decizie judecătorească.

Procesul s-a mutat acum la Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, unde primăria poate depune recurs în termen de 10 zile.