Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului

Judecătorii de la Tribunalul București au anulat vineri notificarea prin care Primăria Sectorului 1 voia să închidă contractul cu Romprest la data de 30 iunie 2026. Compania de salubrizare a contestat decizia în instanță și a blocat planul primăriei de a aduce o nouă firmă, Blue Planet, de la 1 iulie.
Conflictul din Sectorul 1 a ajuns în fața magistraților după ce primăria a anunțat public, miercuri, că firma Blue Planet va prelua strângerea deșeurilor de la 1 iulie. Administrația locală a susținut că actualul contract cu Romprest expiră pe 30 iunie și că e nevoie de un operator de tranziție ales prin negociere.
„Respinge excepţia lipsei de interes. Respinge excepția inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate. Respinge excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti ca neîntemeiată. Admite acţiunea formulată de reclamanta Compania Romprest Service SA în contradictoriu cu Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”, se arată în minuta instanței.
Reprezentanții Romprest afirmă că decizia primăriei a fost o greșeală deoarece nicio instanță nu a stabilit definitiv că înțelegerea actuală se termină pe 30 iunie. De asemenea, Consiliul Național de Soluționare a Constestațiilor (CNSC) a trimis dosarul în instanță, fapt care bloca legal dreptul primăriei de a semna un contract cu un nou operator până la o decizie judecătorească.
Procesul s-a mutat acum la Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, unde primăria poate depune recurs în termen de 10 zile.