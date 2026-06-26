Romprest acuză că angajații săi au fost sechestrați în curtea ADP Sector 1. Ce învinuiri i se aduc viceprimarului Iulian Hatmanu

Romprest acuză că mai mulți angajați ai companiei ar fi fost sechestrați, astăzi, în curtea ADP Sector 1, în contextul schimbării operatorului de salubrizare din Sectorul 1, scrie Mediafax.

Conform unor surse, viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, împreună cu reprezentanți ai Blue Planet, ar fi încercat să convingă angajați Romprest, care se aflau într-un autocar, să semneze contracte cu noul operator de salubrizare. Tot aceleași surse susțin că angajații Romprest ar fi fost „sechestrați” în curtea ADP Sector 1.

Totodată, Romprest acuză că Blue Planet nu ar avea flota și șoferii necesari pentru a presta serviciile de salubrizare în Sectorul 1.

Conform surselor, viceprimarul Iulian Hatmanu ar fi pus la dispoziția Blue Planet, cu titlu gratuit, o bază a ADP Sector 1 aflată pe proprietatea Primăriei Municipiului București. Potrivit acelorași surse, reprezentanții Romprest vor depune acțiune în instanță.

Operatorul de salubrizare în Sectorul 1 se schimbă

Acest incident are loc cu doar câteva zile înainte de schimbarea operatorului de salubrizare din Sectorul 1. Contractul cu Romprest încetează la data de 30 iunie 2026, iar Blue Planet va asigura, de la 1 iulie 2026, pentru maximum 12 luni, colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și deszăpezirea, mai scrie Mediafax.

Contractul de tranziție s-a atribuit pentru ca Sectorul 1 să nu rămână fără servicii de salubrizare după ce încetează contractul cu Romprest.