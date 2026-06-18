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Scandal între Centrul Diplomatic București și MAE. Ce acuzații aduce Oana Țoiu și cum se apără instituția

Scandal între Centrul Diplomatic București și MAE. Ce acuzații aduce Oana Țoiu și cum se apără instituția
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Asociația Culturală Club M, inițiatorul proiectului strategic Centrul Diplomatic București, a transmis un drept la replică în urma precizărilor publicate de Ministerul Afacerilor Externe la data de 17 iunie 2026. Reprezentanții proiectului susțin că unele dintre afirmațiile formulate de MAE ar putea conduce la interpretări care nu reflectă în mod fidel pozițiile exprimate de organizație și solicită publicarea integrală a punctului lor de vedere.

Miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că nu are ”niciun raport de cooperare sau patronaj” cu organizația denumită Centrul Diplomatic București. Potrivit instituției, aceasta reprezentând ”o iniţiativă recentă la care s-au asociat şi persoane care au desfăşurat activitate profesională în cadrul MAE şi ale căror raporturi de muncă s-au încheiat prin pensionare sau încetarea detaşării”. De asemenea, MAE a reamintit că accesul în Corpul Diplomatic și Consular al României se realizează exclusiv prin concurs și precizează că nu susține și nu certifică niciun program de pregătire destinat admiterii în acest corp profesional.

Cum se apără Centrul Diplomatic București

Precizările au fost făcute miercuri seară, în contextul apariției unor informații referitoare la o entitate privată a cărei denumire ar putea crea impresia că desfășoară activități specifice unei instituții publice sau că este afiliată unei instituții de stat ori unui corp profesional aflat în activitate. Joi, Asociația Culturală Club M, inițiatorul proiectului strategic Centrul Diplomatic București, a transmis un drept la replică în urma precizărilor publicate de Ministerul Afacerilor Externe

”«Clarificările» MAE combat afirmaţii pe care Centrul Diplomatic Bucureşti nu le-a făcut niciodată”, arată reprezentanţii organizaţiei. „Am luat act de «precizările de presă» formulate de Ministerul Afacerilor Externe în data de 17.06.2026 cu privire la Centrul Diplomatic Bucureşti. Reafirmăm că proiectul strategic Centrul Diplomatic Bucureşti este o iniţiativă privată, independentă, fără a fi pretins vreodată existenţa unei afilieri instituţionale cu Ministerul Afacerilor Externe şi fără a fi revendicat atribuţii, competenţe sau prerogative care aparţin autorităţilor publice ale statului. Prin urmare, o mare parte dintre «clarificările» formulate public de MAE combat afirmaţii pe care Centrul Diplomatic Bucureşti nu le-a făcut niciodată”, transmis, joi, reprezentanţii Centrului Diplomatic Bucureşti.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Toiu (in imagina), si ministrul pentru relatii externe al Republicii Columbia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sustin o conferinta comuna de presa la finalul intalnirii avute in contextul redeschiderii Ambasadei Republicii Columbia la Bucuresti, miercuri, 11 februarie 2026. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

”Regretăm că, în locul unui dialog instituţional firesc şi constructiv, s-a preferat emiterea unor poziţii publice care tind să descurajeze iniţiative independente ce promovează exact valorile pe care diplomaţia română ar trebui să le susţină: dialogul, expertiza şi participarea civică”

Reprezentanții au subliniat că proiectul „Consiliul de Onoare al Diplomaţiei” nu are vreo legătură cu structurile disciplinare prevăzute de legislaţia privind Corpul Diplomatic şi Consular al României.

”Acesta nu are atribuţii de sancţionare, control sau analiză disciplinară a activităţii membrilor corpului diplomatic şi consular. Consiliul reprezintă exclusiv un forum independent de dialog şi reflecţie, destinat reunirii unor personalităţi care au contribuit la reprezentarea României în plan diplomatic şi la dezvoltarea politicii externe româneşti. Într-o democraţie matură, existenţa unor proiecte private dedicate diplomaţiei, relaţiilor internaţionale şi educaţiei civice nu ar trebui privită ca o problemă, ci ca o contribuţie la consolidarea culturii diplomatice şi a interesului public pentru politica externă„, se mai arată în comunicatul de presă citat.

„Regretăm că, în locul unui dialog instituţional firesc şi constructiv, s-a preferat emiterea unor poziţii publice care tind să descurajeze iniţiative independente ce promovează exact valorile pe care diplomaţia română ar trebui să le susţină: dialogul, expertiza şi participarea civică. Vom continua să construim proiecte, să reunim profesionişti şi să promovăm cultura diplomatică, indiferent de obstacolele sau interpretările care încearcă să substituie dialogul autentic”, au mai transmis reprezentanţii Centrului Diplomatic Bucureşti.

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