Scandal uriaș după decizia lui Emil Boc: Rusia cere sancționarea României

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat în urmă cu o zi că sportivii din Rusia vor participa la Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup, competiție programată la BTarena în perioada 26-28 iunie, însă aceștia nu vor putea reprezenta oficial Rusia prin folosirea steagului sau a imnului național.

Emil Boc nu va permite drapelul Rusiei și nici imnul de stat la evenimentul sportiv din Sala BT Arena

„În sala polivalentă BTarena din Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi arborat steagul Rusiei”, a precizat edilul.

“Mă aflu la Londra, la formul mondial al primarilor pentru acţiuni climatice şi aş vrea pe scurt să vă exprim punctul meu de vedere cu privere la o informaţie din ţară pe care am primit-o recent. Şi anume: urmează în acest weekend, 26-28 iunie, să se desfăşoare la Cluj-Napoca o cupă mondială de gimnastică ritmică cu participarea inclusiv a unor sportivi din Rusia. La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiţii în sala polivalentă BTarena, am ştiut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul şi steagul ca reprezentare în competiţia oficială de gimnastică ritmică. Recent, Federaţia Mondială de Gimnastică Rimică a schimbat regulile şi permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul şi steagul în competiţiile oficiale, inclusiv pentru această competiţie de la Cluj-Napoca. Aş vrea să fie foarte clar şi răspicat şi fără echivoc. În sala polivalentă BTarena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei şi nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această ţară. Această decizie nu este o formă de protest faţă de sportivi, nu am nimic cu sportul, susţin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o ţară a Uniunii Europene, la Cluj, ţară care şi-a exprimat de atât de multe ori poziţia împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina şi de asemenea Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. Cer Federaţiei Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost in vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiţie. În aceste condiţii am aprobat organizarea ei la Cluj, sub rezerva nefolosirii acestor simboluri politice pentru sportivii din Rusia la competiţia de gimnastică.

În egală măsură solicit Federaţiei Române de Gimnastică şi autorităţilor statului român să clarifice această situaţie acum, înainte de începerea competiţiei oficiale, pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale. Cred că este o chestiune corectă, de bun simţ, să respectăm regulile jocului, să respectem valorile în care credem, să lăsăm sportivii să facă sport şi să fie în competiţie, dar să nu fie folosiţi în dispute politice sau pentru a reprezenta interesele unui stat agresor pe teritoriul României”, a spus Emil Boc miercuri.

Reacție vehementă din Rusia: România ar putea pierde dreptul de a găzdui competiții internaționale

Declarația a generat reacții critice în Rusia. Un oficial din Duma de Stat a susținut că România ar trebui sancționată prin retragerea dreptului de a găzdui competiții internaționale. Dmitri Svișcev, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru cultură fizică și sport din parlamentul rus, a declarat pentru agenția TASS că România ar trebui să fie privată de organizarea unor turnee internaționale în urma deciziei anunțate de primarul Clujului.

„Aceasta reprezintă o încălcare a obligaţiilor organizatorului competiţiilor internaţionale”, a spus Svişcev. „Dacă această situaţie nu va fi remediată, atunci organizatorul trebuie să fie sancţionat, atât de către federaţia internaţională, cât şi de Comitetul Olimpic Internaţional. Am văzut deja decizii ale federaţiilor internaţionale privind privarea unor ţări de dreptul de a organiza competiţii din cauza neadmiterii sportivilor ruşi. Şi în acest caz, acelaşi scenariu o va aştepta pe România. În ceea ce priveşte primarul oraşului, este evident vorba de o acţiune de PR politic. Vrea să-şi câştige popularitate.”

La rândul său, Valentina Rodionenko, antrenoare emerită încă din perioada Uniunii Sovietice, i-a transmis primarului Emil Boc că ar trebui să se concentreze asupra administrării orașului, nu asupra deciziilor politice.

„Primarul oraşului în care se desfăşoară turneul nu poate decide în ce condiţii să permită participarea unor gimnaşti sau a altora. Consider că Federaţia Internaţională de Gimnastică (World Gymnastics) trebuie să trateze foarte serios astfel de chestiuni şi să insiste asupra respectării integrale a deciziilor adoptate anterior. În caz contrar, competiţiile trebuie mutate sau anulate. În ceea ce-l priveşte pe primar, acesta ar trebui să se gândească în primul rând la cum să îmbunătăţească viaţa locuitorilor acestui oraş, nu să se ocupe de politică”, a declarat aceasta.