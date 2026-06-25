Scandalul mitei din județul Bihor. Ce pedeapsă a primit fostul polițist de frontieră care a recunoscut că lua bani de la șoferi

Alexandru Marius Dulău, unul dintre polițiștii de frontieră de la Borș anchetați pentru că ar fi primit bani de la șoferi pentru a-i scăpa de sancțiuni rutiere, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii. Acesta a acceptat o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare cu suspendare.

Două cazuri de luare de mită, anchetate de procurori

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, acordul a fost încheiat miercuri, 24 iunie, pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată, care vizează două episoade.

Potrvit Bihoreanul, primul incident ar fi avut loc pe 10 noiembrie 2025, în zona PTF Borș 2 – drumul expres DEx16 – Calea Borșului. Dulău era în serviciu pe autospeciala MAI 44418, alături de un coleg, când ar fi identificat un ansamblu rutier condus de un șofer din Suceava cu semiremorca având ITP-ul expirat.

În loc să aplice sancțiunea prevăzută de lege, polițistul de frontieră ar fi solicitat și primit 500 de lei. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost retrași de la un ATM din apropierea unui magazin din Oradea și împărțiți ulterior cu colegul de patrulă.

Al doilea episod ar fi avut loc câteva zile mai târziu, pe 14 noiembrie 2025, pe Autostrada A3. Dulău, aflat în serviciu împreună cu agentul-șef adjunct Sergiu Vasile Gorgan, ar fi oprit un autocamion condus de un cetățean azer și ar fi primit 50 de euro, bani transferați în contul său Revolut. Procurorii susțin că jumătate din sumă, respectiv 25 de euro, ar fi fost transferată ulterior în contul soției colegului de patrulă.

„În prezenţa avocatului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia”, se arată în comunicatul Parchetului.

Ce pedeapsă a primit polițistul

Pedeapsa stabilită prin acord este de un an și șase luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de doi ani, termen care va începe de la data rămânerii definitive a hotărârii. Pe lângă pedeapsa principală, Dulău va avea și interdicții complementare timp de doi ani. Acesta nu va putea fi ales în autorități publice, nu va putea ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat și nu va mai putea desfășura activitatea de polițist de frontieră. Totodată, fostul polițist va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Procurorii au ținut cont, la stabilirea pedepsei, de faptul că inculpatul a avut „o atitudine sinceră şi cooperantă”, că „a denunțat și a facilitat tragerea la răspundere penală a altor participanți la infracțiunile de corupție investigate în cauză”, dar și că, după declanșarea anchetei, „și-a prezentat demisia din cadrul Poliției de Frontieră”.

În dosar a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale lui Dulău, iar acesta a transferat voluntar 750 de lei într-un subcont deschis de ANABI.

Acordul de recunoaștere a vinovăției, împreună cu dosarul de urmărire penală, a fost trimis Tribunalului Bihor și va produce efecte doar dacă va fi admis de instanță.

Alți patru polițiști sunt anchetați în acest caz

Alexandru Marius Dulău este unul dintre cei cinci polițiști de frontieră de la Borș cercetați de ofițerii DGA Bihor și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru presupuse fapte de corupție. În aceeași anchetă sunt vizați fostul plutonier adjutant-șef Ioan Pop, agentul Sergiu Vasile Gorgan, precum și agenții Cristian Ban și Mădălin Costel Bînțu.

Cristian Ban și Mădălin Costel Bînțu au fost deja trimiși în judecată în luna mai. Ban este acuzat de mai multe infracțiuni de luare de mită, delapidare și fals intelectual, iar Bînțu de complicitate la luare de mită, complicitate la delapidare și fals intelectual.

Anchetatorii susțin că unii dintre polițiști ar fi cerut bani de la șoferi străini opriți în zona punctelor de frontieră din Borș, iar în anumite situații i-ar fi însoțit până la bancomate pentru retragerea sumelor solicitate.