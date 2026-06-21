Scrisoare de protest din partea contestatarilor lui Bolojan. Cine sunt cei 22 de semnatari

23 de lideri din PNL au semnat o scrisoare de protest prin care contestă deciziile luate la Congresul Extraordinar de astăzi. „Facțiunea Conservatoare” acuză că Bolojan distruge democrația internă.

Acuzații de dictatură și epurare politică în partid

Semnatarii scrisorii explică faptul că selecția delegaților de la Congres a fost abuzivă. Ei susțin că organizatorii au lăsat deoparte membrii care nu sunt de acord cu Bolojan.

„Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai PNL, invocând generic încălcarea unor reguli fără a le indica în mod expres, este lipsită de temei statutar. (…) Considerăm că presiunea exercitată asupra unor membri în fața unei adunări de partid este o metodă incompatibilă cu valorile democratice și liberale. (…) Conducerea PNL a ales un statut care concentrează puterea în mâinile unei singure persoane, elimină dezbaterea liberă și disidența internă.”

Contestatarii susțin Guvernul Veștea

Cei 23 de contestatari explică de ce sprijină noul Guvern format alături de PSD, deși Congresul a interzis acest lucru.

„Suntem solidari cu interesul general al țării de a avea cât mai rapid un guvern, în contextul în care conducerea PNL a întreținut un blocaj guvernamental, refuzând timp de o lună orice soluție viabilă de guvernare. (…) În acest context, a te opune — prin mijloace statutare și legale — unei decizii de partid lipsite de temei legal și contrare interesului general, indiferent de câte voturi au fost adunate în spatele ei, nu este o trădare. Este o datorie morală.”

Lista celor 23 de lideri care au semnat scrisoare: