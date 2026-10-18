Chiriile scumpite puternic în România și în alte state din Europa, printre motivele protestelor de amploare. Cum explică specialiștii creșterea cu 43% a prețurilor, în 2026

Prețul chiriilor a explodat cu 43% în România, în 2026. Acest fenomen, însă, nu are loc doar în țara noastră, ci și în multe alte state europene. Scumpirile tot mai multe și dese, dezechilibrul economic, dar și măsurile de austeritate impuse de liderii politici au scos mii de persoane în stradă, pentru a protesta, în orașele mari din Europa. În paralel, specialiștii din zona economică explică fenomenul creșterii prețurilor la locuințe.

Prețurile chiriilor au crescut excesiv în mai multe zone din Europa, în special în România și în Croația, în ultima perioadă. Chiriile din România au crescut cu 43% față de 2025, potrivit statisticilor furnizate de Eurostat. România înregistrează, în acest sens, cea mai mare scumpire din Uniunea Europeană. Specialiștii spun că există mai multe explicații pentru această evoluție.

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Chiriile din România au crescut cu 43,5% între aprilie-iunie 2025 și aceeași perioadă din 2026. Croația a înregistrat creșteri ale chiriilor cu 40,1%. Turcia a înregistrat o majorare de 49,6%. Specialiștii spun că inflația ridicată influențează comparația între state.

Specialiștii relevă cauzele creșterii prețurilor pentru chirii, în România și alte state europene

Totuși, care ar putea fi cauzele acestor creșteri considerabile? Specialiștii susțin că majorările ar fi cauzate de oferta insuficientă de locuințe, investițiile imobiliare și numărul redus de locuințe. După ajustarea cu inflația, România și Croația au înregistrat creșteri reale de peste 30%, potrivit Eurostat. Slovenia ocupă locul al treilea în UE, cu o creștere reală de peste 6%.

Una dintre explicații ar fi legată și de majorarea chiriilor administrate de statul român, aferente locuințelor din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

Altfel, Adriana M. Soaita, cercetătoare la Universitatea din Glasgow, consideră că ponderea redusă a acestor locuințe nu poate explica o creștere atât de mare. Ea consideră că scumpirea chiriilor poate fi explicată și de apariția pe piață a unor locuințe noi sau renovate, cu tarife mai mari. Astfel, indicele chiriilor poate crește și prin schimbarea tipului de locuințe disponibile.

„Locuințele publice de închiriat reprezintă o parte prea nesemnificativă din fondul locativ”, a declarat experta pentru Euronews Business.

Chiriile au înregistrat o creștere considerabilă și în Serbia, cu 12,5%. De asemenea, creșterea a depășit 5% în Bulgaria (9,9%), Macedonia de Nord (9,2%), Islanda (8,6%), Grecia (7,5%), Cehia (6,2%), Albania (6%), Slovacia (5,3%), Lituania (5,3%) și Portugalia (5,2%).

Scumpirile în lanț și măsurile de austeritate se află printre motivele protestelor de amploare din Europa

Haosul s-a dezlănățuit în multe orașe din Europa. Mii de oameni au protestat în mai multe țări europene, iar unele manifestații au degenerat în violențe. În Franța, peste 1.200 de persoane au fost reținute, iar în Milano au fost jefuite magazine și incendiate baricade. În Albania, protestatarii au cerut demisia premierului, în timp ce în Portugalia au fost revendicate salarii și pensii mai mari și locuințe accesibile.

Protestele din Portugalia au fost pașnice, pe fondul inflației de 3,6% înregistrate în septembrie 2026 și al scumpirilor la energie, alimente și locuințe. La Porto, manifestanții au instalat corturi în centrul orașului și cer măsuri pentru reducerea costului vieții. Protestele din Portugalia au izbucnit la scurt timp după manifestațiile din Spania, unde nemulțumirile privind locuințele au scos oamenii în stradă. Protestele spaniole au ajuns în a patra săptămână și au dus la convocarea alegerilor anticipate pentru 29 noiembrie 2026. Toate detaliile AICI.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ