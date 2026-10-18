Noaptea revoltelor în Europa. Au luat foc pe rând Franța, Italia, Albania, Portugalia și Belgia. Mulțimi de oameni furioși, mânați de sărăcie, neajunsuri și venituri în scădere au ieși pe străzi. Au urmat lupte cu jandarmii, incendii devastatoare și mii de arestări. Haosul pare că s-a instalat pe Bătrânul Continent. Se anunță proteste și astăzi în marile orașe europene

Protestele din acest weekend au adus în stradă mii de oameni în mai multe țări europene, dar în unele orașe manifestațiile s-au transformat în violențe. În Franța, magazinele au fost jefuite, mașinile și clădirile au fost incendiate, iar peste 1.200 de persoane au fost reținute. La Milano, protestatarii au spart vitrine, au jefuit magazine și au incendiat baricade în centrul orașului. În Belgia, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă după ce unii manifestanți au răsturnat o mașină. În Albania, mii de tineri au cerut demisia premierului Edi Rama, pe fondul acuzațiilor de corupție și al nemulțumirilor legate de lipsa locurilor de muncă. În Portugalia, zeci de mii de oameni au mărșăluit la Lisabona pentru salarii și pensii mai mari și locuințe accesibile.

Protestele împotriva scumpirilor și măsurilor de austeritate au scos sute de mii de francezi în stradă

Manifestațiile din Franța au început în septembrie, după protestele elevilor din suburbiile de nord ale Parisului. Tinerii au reclamat absența profesorilor, clasele aglomerate și condițiile proaste din școli. În săptămânile următoare, mișcarea s-a extins și a atras sindicate, muncitori, pensionari și susținători ai „Vestelor galbene”, care au adus în prim-plan nemulțumirile legate de scumpiri, salarii și pensii.

Pe 17 octombrie, manifestațiile s-au concentrat și asupra scumpirilor, prețurilor la combustibil și reducerilor cheltuielilor publice. În timpul protestelor, grupuri de persoane au spart vitrine, au jefuit magazine și au incendiat clădiri. La nivel național, autoritățile franceze au anunțat peste 1.800 de persoane reținute și 150 de membri ai forțelor de ordine răniți, conform The Guardian.

Ministerul francez de Interne a estimat participarea la proteste la aproximativ 550.000 de persoane, în timp ce Confederația Generală a Muncii, unul dintre cele mai mari sindicate din Franța, a avansat cifra de 800.000 de manifestanți.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în orașul Limoges, unde un incendiu provocat de persoane care au pătruns în primărie a distrus o mare parte din clădirea istorică, veche de 143 de ani. Prefectul regiunii a declarat că acoperișul s-a prăbușit peste etajele inferioare, iar aproximativ două treimi din exteriorul clădirii au fost distruse.

La Paris, în apropiere de Place de la République și de bulevardul Magenta, mai multe magazine au fost sparte și jefuite. Printre spațiile comerciale atacate s-au numărat un magazin Lacoste, un magazin de articole sportive și mai multe magazine de telefoane. Protestatarii au incendiat tomberoane și mașini, iar focul de la un camion s-a extins la o clădire din apropiere. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile violente.

Violențele s-au extins și în alte orașe din Franța. La Lyon, au fost jefuite magazine precum Nike, Hugo Boss, Lancel, Sephora, The Kooples și Jott. Un magazin Boulanger, care vinde electronice și electrocasnice, a fost și el cuprins parțial de flăcări.

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis că violența nu își are locul în Republica Franceză și a avertizat că persoanele care au distrus, vandalizat și jefuit prefecturi, magazine și primării vor fi urmărite în justiție și pedepsite. Acesta și-a exprimat sprijinul pentru forțele de ordine și a subliniat că autoritățile vor apăra instituțiile în fața celor care provoacă haos și îi împiedică pe cetățeni să își exprime pașnic revendicările.

Autoritățile franceze sunt în alertă și urmăresc dacă protestele împotriva scumpirilor și a măsurilor guvernamentale vor continua și duminică.

Albanezii au intrat sâmbătă în a 5-a zi de manifestații violente

După modelul francez au mers si albanezii. Capitala Albaniei, Tirana, a fost scena unor proteste violente, după ce mii de tineri au cerut demisia premierului Edi Rama. Manifestațiile au intrat sâmbătă, 17 octombrie, în a cincea zi, iar situația a devenit tot mai tensionată. Grupuri de protestatari mascați au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov spre polițiști, care au răspuns cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și grenade asurzitoare.

Violențele au provocat pagube mari în centrul capitalei. Protestatarii au incendiat mașini, clădiri guvernamentale și sedii de bănci, iar sâmbătă a fost semnalat un incendiu la sediul Curții Supreme. De asemenea, intrarea în clădirea Băncii Albaniei a fost incendiată, iar mai multe magazine și spații publice au fost vandalizate.

Protestele au început pe fondul nemulțumirilor legate de costurile ridicate ale educației, lipsa locurilor de muncă și acuzațiile de corupție la adresa guvernului. Studenții cer condiții mai bune în universități și mai mult sprijin pentru tineri, însă manifestațiile s-au transformat într-o mișcare mai amplă împotriva premierului Edi Rama, aflat la putere din 2013.

Nemulțumirile sunt legate și de un proiect controversat pentru construirea unui complex turistic de lux pe litoralul albanez, asociat cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Opoziția față de acest proiect a alimentat protestele încă din primăvara acestui an.

Autoritățile au anunțat sute de persoane reținute în ultimele zile și numeroși răniți, inclusiv polițiști și manifestanți. Guvernul a condamnat violențele, în timp ce Uniunea Europeană a cerut reducerea tensiunilor și investigarea acuzațiilor cu privire la folosirea excesivă a forței de către poliție.

Premierul Edi Rama a refuzat să demisioneze și a acuzat opoziția că încurajează violențele. Protestele s-au extins și în alte orașe din Albania, pe fondul nemulțumirilor față de corupție, situația economică și condițiile de trai.

Proteste violente în Italia. Magazine jefuite și străzi incendiate

Protestele împotriva scumpirilor au degenerat sâmbătă, 17 octombrie, în violențe în mai multe orașe din Italia. La Milano, manifestanții au jefuit magazine, au aruncat cu pietre și petarde în polițiști și au incendiat obiecte în stradă. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Manifestanții au început să se strângă de vineri, 16 octombrie, dar următoarea zi lucrurile au degenerat.

Manifestația de la Milano a fost organizată de mișcarea „Italia in Piazza”, care a chemat oamenii în stradă pentru a protesta față de creșterea costului vieții. În centrul orașului, mai multe zone au fost afectate de distrugeri.

Peste 50 de persoane au fost duse la secția de poliție, multe dintre ele fiind minore. Cel puțin 25 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care și zece membri ai forțelor de ordine. Niciuna dintre victime nu se afla în stare critică. Incidente au fost raportate și în alte orașe italiene, printre care Bologna și Torino.

Premierul italian Giorgia Meloni a condamnat violențele și a transmis că dreptul de a protesta nu justifică distrugerea orașelor. Aceasta le-a cerut partidelor de opoziție să condamne fără echivoc actele de vandalism și să facă apel la manifestații pașnice. Meloni a precizat că respectă miile de oameni care au protestat pașnic, dar a avertizat că nu pot fi ignorate atacurile asupra polițiștilor și distrugerile provocate în Milano, Torino și Bologna.

„Manifestarea este un drept. Să ne incendiem orașele nu este”, a scris premierul pe platformele de socializare.

Proteste violente au avut loc și în Belgia

Sute de tineri au ieșit sâmbătă, 17 octombrie, în stradă la Bruxelles și Liège, în Belgia, pentru a protesta față de creșterea costurilor educației și scumpiri. Manifestațiile au degenerat în violențe, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa grupurile de protestatari. Protestele au început de la 1 octombrie și au continuat până în prezent, adică de 18 zile.

La Bruxelles, aproximativ 500-600 de persoane s-au adunat în apropierea gării centrale și au pornit spre gara Bruxelles-Midi. Situația s-a tensionat după ce unii manifestanți au aruncat cu sticle, petarde și alte obiecte spre forțele de ordine. Unii au răsturnat o mașină, au incendiat coșuri de gunoi și trotinete electrice, iar sediul unui partid socialist a fost vandalizat. Poliția a anunțat aproximativ zece arestări.

Incidente au fost raportate și la Liège, în estul țării, unde poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa grupuri de manifestanți. Protestele au loc după mai multe săptămâni de nemulțumiri în rândul elevilor și studenților, care se opun creșterii taxelor universitare și reformelor despre care spun că ar putea îngreuna accesul la învățământul superior.

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a condamnat violențele și a transmis că situația de la Bruxelles „nu mai este un simplu protest”. Acesta a avertizat că autoritățile vor folosi toate mijloacele necesare pentru restabilirea ordinii publice.

Protestele din Portugalia nu au fost la fel de violente

Manifestațiile din Portugalia nu au fost așa de violente ca în celelalte țări europene prezentate anterior. Inflația Portugaliei a atins 3,6% în septembrie 2026, generând scumpiri masive în energie, alimentație și în imobiliare. Nemulțumiți de creșterea costurilor vieții, protestatarii au instalat zeci de corturi în centrul orașului Porto. Ei cer guvernului să ia măsuri pentru a reduce prețurile locuințelor și costurile traiului.

Prețurile la alimente și carburanți au crescut cu 15% după criza energetică generată de tensiunile din Orientul Mijlociu. Participanții la proteste au anunțat că vor înnopta în corturi instalate în jurul statuii regelui Pedro al IV-lea din Porto.

Protestele care iau amploare în Portugalia au survenit la scurt timp după ce au început demonstrații masive în Spania legate de problema locuințelor. Acestea au intrat deja în a patra săptămână și au dus, în cele din urmă, la convocarea unor alegeri generale anticipate pentru data de 29 noiembrie 2026.