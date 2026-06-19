Se încearcă ruperea AUR în plină criză politică? Cum atacă prietenul lui Claudiu Tarziu suveraniștii

Discuțiile despre formarea noului Guvern scot la lumină fel și fel de analize și tot felul de păreri menite, într-un fel sau altul, să pună presiune pe partidele politice. Este cazul mai multor partide, iar AUR se pare că nu face excepție. S-a discutat de scindarea PNL, chiar a USR și, mai nou, apar indicii și despre încercări de scindare în AUR, din afara partidului.

O analiză publicată recent de politologul Andrei Țăranu despre AUR atrage atenția: dintre toate figurile politice asociate curentului suveranist, singurul lider prezentat într-o lumină favorabilă este Claudiu Târziu.

La prima vedere, un asemenea mesaj poate părea surprinzător. Andrei Țăranu nu este perceput în spațiul public ca un susținător al AUR, dimpotrivă. De-a lungul timpului, el s-a poziționat constant în zona intelectuală și politică apropiată establishmentului și a criticat în repetate rânduri ascensiunea curentului suveranist.

Tocmai de aceea apare întrebarea: de ce este elogiat acum Claudiu Târziu? După ruptura de AUR, Claudiu Târziu practic a dispărut de pe radar.

Răspunsul poate fi găsit nu atât în persoana lui Claudiu Târziu, cât în efectul politic pe care un asemenea mesaj îl produce.

Iată că un analist cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa AUR afirmă, practic, că anumite persoane din zona suveranistă sunt “acceptabile”.

Nu este un secret relația dintre Andrei Țăranu și Claudiu Târziu. Aceștia sunt vechi cunoștințe. Cei doi au avut contacte și dialoguri private de-a lungul timpului, inclusiv în perioada în care Claudiu Târziu își pregătea despărțirea de AUR. În acest context, actualele aprecieri nu pot fi privite ca simple observații academice desprinse de orice context politic.

Întâlnirile frecvente dintre cei doi au loc la fostul sediu AUR, care acum servește drept biroul lui Claudiu Târziu, de pe strada Traian din București.

Miza reală pare a fi una mult mai importantă: exercitarea unei presiuni indirecte asupra AUR, partid fără voturile căruia un guvern nu poate să treacă. Mesajul transmis pare să fie că există un “suveranism acceptabil” și un “suveranism inacceptabil”, iar Claudiu Târziu este prezentat drept exponentul primei categorii, o categorie care ar putea fi asimilată mai ușor de sistem și de partidele sale, cele care încearcă zilele acestea să pună bazele unei noi guvernări. Analiza capătă greutate și prin prisma relației apropiate pe care Târziu cu Țăranu o au.

Este o tehnică politică folosită frecvent. Adversarii încearcă să influențeze direcția unei formațiuni politice prin validarea anumitor lideri și delegitimarea altora.

Și să promoveze public variante considerate mai “acceptabile” pentru a fi parte a unui nou Guvern.