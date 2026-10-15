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Secretarul general al PSD explică de ce au acceptat social democrații să își asume guvernarea

Secretarul general al PSD explică de ce au acceptat social democrații să își asume guvernarea
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Claudiu Manda critică partidele care evită să își asume responsabilitatea guvernării, în condițiile în care România traversează o criză politică și economică. Social-democratul susține că PSD a decis să propună o echipă de miniștri cu experiență, capabilă să ia rapid măsurile necesare pentru redresarea economiei.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Manda avertizează că apropierea iernii impune adoptarea urgentă a unei rectificări bugetare și pregătirea bugetului pentru anul viitor. Într-o postare pe Facebook, social-democratul afirmă că românii au nevoie de stabilitate, de un Executiv credibil și de măsuri concrete pentru depășirea dificultăților economice.

”România are în față o perioadă în care fiecare decizie va trebui cântărită prin efectele pe care le are asupra oamenilor și prin contribuția sa la redresarea economiei și la recâștigarea încrederii în instituțiile statului. Românii au nevoie de siguranță și de un Guvern competent și credibil, care să înțeleagă dificultățile prin care trece țara și să aibă capacitatea de a lua decizii și de a le pune în practică”, a transmis Claudiu Manda.

Manda: ”Am decis să ne asumăm guvernarea”

Social-democratul afirmă că PSD a ales să își asume responsabilitatea guvernării și a propus o echipă de miniștri cu experiență, ”care știu ce au de făcut”.

”Am decis să ne asumăm guvernarea și am propus o echipă de miniștri cu experiență, care știu ce au de făcut și care înțeleg că, în această perioadă, oamenii nu mai au timp să aștepte. Le-am cerut să pună tot ceea ce știu, toată energia și toată puterea lor de muncă în slujba românilor. Să fie preocupați, înainte de orice, de soluțiile pe care le pot oferi.

Noi înțelegem de ce toți fug acum de responsabilitatea guvernării, mai ales cei care de cinci luni adâncesc criza în care se află țara. Dar românii nu înțeleg de ce, după toate sacrificiile care li s-au cerut, tot ei ar trebui să plătească prețul refuzului unor politicieni de a-și asuma răspunderea”, a scris Manda.

Social-democratul susține că actuala criză a fost adâncită în ultimele cinci luni și că românii nu ar trebui să suporte consecințele refuzului unor partide de a-și asuma răspunderea.

”Niciun partid nu are voie să sacrifice oamenii pentru niște procente în sondaje. Iar PSD alege, ca întotdeauna, oamenii, nu imaginea și nici calculele electorale. Ne apropiem de iarnă, iar problemele nu mai pot aștepta. Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă și de pregătirea bugetului pentru anul viitor. Oamenii trebuie să știe că vor avea căldură la iarnă, că vor găsi medicamente în spitale și că serviciile publice de care depind vor continua să funcționeze. Românii nu mai au nevoie de explicații despre ce nu se poate. România trebuie să fie guvernată bine, cu seriozitate și cu respect față de oameni”, a mai spus Claudiu Manda

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