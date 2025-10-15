Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”

Cu doar câteva săptămâni înainte de Congresul PSD din 7 noiembrie, partidul se află într-un moment de reflecție. Atât în ceea ce privește conducerea, cât și viitoarea direcție ideologică. Sorin Grindeanu, rămas singur în cursa pentru președinția social-democraților după retragerea lui Titus Corlățean, își definitivează echipa de conducere. Printre numele importante se află Claudiu Manda, propunerea sa pentru funcția de secretar general al partidului în locul lui Paul Stănescu.

Europarlamentar, fost senator și deputat, lider al organizației PSD Dolj și soțul primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda este una dintre figurile cu greutate din partid. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Gândul, el vorbește despre miza acestei schimbări, despre direcția ideologică pe care PSD ar trebui să o urmeze și despre modul în care noua echipă își propune să readucă partidul mai aproape de oameni.

„Oamenii vor mai mult decât promisiuni — vor siguranță, stabilitate și asumare”

Claudiu Manda spune că propunerea a venit direct din partea lui Sorin Grindeanu, care și-a dorit ca viitorul PSD să aibă la bază o echipă performantă și conectată la realitățile din teritoriu.

„Sorin Grindeanu mi-a spus că își dorește rezultate la nivel național pe măsura celor pe care le obține Doljul și că are nevoie să mă implic în organizarea partidului și resursele umane așa cum am reușit cu echipa de la Dolj. Echipa pe care o propune prin moțiune este o echipă tânără, formată din lideri județeni care au performat și care au înțeles ca PSD este un partid care a pus mereu oamenii în centrul preocupărilor. De acolo au pornit toate discuțiile, toate deciziile importante”, explică Manda.

Pentru Claudiu Manda, această chemare nu este doar o nouă funcție în structura partidului, ci o provocare personală și politică de a „reconecta partidul la vocea oamenilor”.

„Când Sorin Grindeanu mi-a făcut această propunere, am văzut în ea nu doar o responsabilitate, ci și o oportunitate reală de a reconecta partidul la vocea oamenilor. Pentru că oamenii vor mai mult decât promisiuni — vor siguranță, stabilitate și asumare. Trăim vremuri care cer adaptare, echilibru și curaj. Cred că împreună putem aduce PSD mai aproape de ceea ce oamenii așteaptă de la noi: un partid care înțelege schimbarea și se adaptează în raport cu valorile care ne definesc”.

O echipă tânără, cu lideri care au performat

Viitorul secretar general spune că echipa propusă de Grindeanu este una care reflectă spiritul unei generații noi din interiorul PSD — lideri locali cu rezultate concrete, care au înțeles nevoia de modernizare.

„Echipa pe care o propune prin moțiune este o echipă tânără, formată din lideri județeni care au performat și care au înțeles că PSD este un partid care a pus mereu oamenii în centrul preocupărilor. De acolo au pornit toate discuțiile, toate deciziile importante”, afirmă Manda.

În opinia sa, această nouă formulă poate readuce partidului dinamismul și credibilitatea pierdute în ultimii ani. „Cred că împreună putem aduce PSD mai aproape de ceea ce oamenii așteaptă de la noi”, adaugă el.

„Este vorba despre cine suntem și ce valori apărăm”

În ceea ce privește viziunea ideologică anunțată de Sorin Grindeanu în moțiunea sa, Claudiu Manda spune că aceasta nu trebuie privită ca o schimbare de direcție, ci ca o reafirmare a valorilor fundamentale.

„Este vorba despre cine suntem, ce valori apărăm și pentru cine muncim. PSD a fost și rămâne un partid ancorat în realitățile României — al celor care muncesc, al celor care își cresc familiile aici, al celor care cred în solidaritate și în echitate socială”, explică europarlamentarul social-democrat.

În același timp, el subliniază echilibrul dintre apartenența europeană și rădăcinile naționale ale social-democrației românești: „Suntem pro-europeni, dar cu rădăcini puternice în valorile noastre naționale. Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect.”

„Românii trebuie să știe că venim în fața lor cu respect și transparență”

Întrebat la ce ar trebui să se aștepte românii și activul de partid după validarea noii conduceri, Manda vorbește despre o schimbare de ton și de atitudine în interiorul formațiunii.

„În primul rând, la o echipă care a înțeles mesajul oamenilor — că e nevoie de schimbare, de curaj și de rezultate reale. Românii trebuie să știe că venim în fața lor cu respect, cu transparență și cu grijă față de fiecare decizie care le afectează viața”, spune el.

Pentru PSD, această schimbare de paradigmă înseamnă, potrivit lui Manda, o „reconectare sinceră cu oamenii și o relansare bazată pe încredere”.

„Într-un cuvânt: asumare”, încheie Claudiu Manda, discuția cu reporterul Gândul.

