Prima pagină » EXCLUSIV » Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”

Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”

15 oct. 2025, 12:39, EXCLUSIV
Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, în exclusivitate pentru Gândul: „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”

Cu doar câteva săptămâni înainte de Congresul PSD din 7 noiembrie, partidul se află într-un moment de reflecție. Atât în ceea ce privește conducerea, cât și viitoarea direcție ideologică. Sorin Grindeanu, rămas singur în cursa pentru președinția social-democraților după retragerea lui Titus Corlățean, își definitivează echipa de conducere. Printre numele importante se află Claudiu Manda, propunerea sa pentru funcția de secretar general al partidului în locul lui Paul Stănescu.

Europarlamentar, fost senator și deputat, lider al organizației PSD Dolj și soțul primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda este una dintre figurile cu greutate din partid. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Gândul, el vorbește despre miza acestei schimbări, despre direcția ideologică pe care PSD ar trebui să o urmeze și despre modul în care noua echipă își propune să readucă partidul mai aproape de oameni.

„Oamenii vor mai mult decât promisiuni — vor siguranță, stabilitate și asumare”

Claudiu Manda spune că propunerea a venit direct din partea lui Sorin Grindeanu, care și-a dorit ca viitorul PSD să aibă la bază o echipă performantă și conectată la realitățile din teritoriu.

„Sorin Grindeanu mi-a spus că își dorește rezultate la nivel național pe măsura celor pe care le obține Doljul și că are nevoie să mă implic în organizarea partidului și resursele umane așa cum am reușit cu echipa de la Dolj.

Echipa pe care o propune prin moțiune este o echipă tânără, formată din lideri județeni care au performat și care au înțeles ca PSD este un partid care a pus mereu oamenii în centrul preocupărilor. De acolo au pornit toate discuțiile, toate deciziile importante”, explică Manda.

Pentru Claudiu Manda, această chemare nu este doar o nouă funcție în structura partidului, ci o provocare personală și politică de a „reconecta partidul la vocea oamenilor”.

„Când Sorin Grindeanu mi-a făcut această propunere, am văzut în ea nu doar o responsabilitate, ci și o oportunitate reală de a reconecta partidul la vocea oamenilor. Pentru că oamenii vor mai mult decât promisiuni — vor siguranță, stabilitate și asumare.

Trăim vremuri care cer adaptare, echilibru și curaj. Cred  că împreună putem aduce PSD mai aproape de ceea ce oamenii așteaptă de la noi: un partid care înțelege schimbarea și se adaptează în raport cu valorile care ne definesc”.

O echipă tânără, cu lideri care au performat

Viitorul secretar general spune că echipa propusă de Grindeanu este una care reflectă spiritul unei generații noi din interiorul PSD — lideri locali cu rezultate concrete, care au înțeles nevoia de modernizare.

„Echipa pe care o propune prin moțiune este o echipă tânără, formată din lideri județeni care au performat și care au înțeles că PSD este un partid care a pus mereu oamenii în centrul preocupărilor. De acolo au pornit toate discuțiile, toate deciziile importante”, afirmă Manda.

În opinia sa, această nouă formulă poate readuce partidului dinamismul și credibilitatea pierdute în ultimii ani. „Cred că împreună putem aduce PSD mai aproape de ceea  ce oamenii așteaptă de la noi”, adaugă el.

„Este vorba despre cine suntem și ce valori apărăm”

În ceea ce privește viziunea ideologică anunțată de Sorin Grindeanu în moțiunea sa, Claudiu Manda spune că aceasta nu trebuie privită ca o schimbare de direcție, ci ca o reafirmare a valorilor fundamentale.

„Este vorba despre cine suntem, ce valori apărăm și pentru cine muncim. PSD a fost și rămâne un partid ancorat în realitățile României — al celor care muncesc, al celor care își cresc familiile aici, al celor care cred în solidaritate și în echitate socială”, explică europarlamentarul social-democrat.

În același timp, el subliniază echilibrul dintre apartenența europeană și rădăcinile naționale ale social-democrației românești: „Suntem pro-europeni, dar cu rădăcini puternice în valorile noastre naționale. Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect.”

„Românii trebuie să știe că venim în fața lor cu respect și transparență”

Întrebat la ce ar trebui să se aștepte românii și activul de partid după validarea noii conduceri, Manda vorbește despre o schimbare de ton și de atitudine în interiorul formațiunii.

„În primul rând, la o echipă care a înțeles mesajul oamenilor — că e nevoie de schimbare, de curaj și de rezultate reale. Românii trebuie să știe că venim în fața lor cu respect, cu transparență și cu grijă față de fiecare decizie care le afectează viața”, spune el.

Pentru PSD, această schimbare de paradigmă înseamnă, potrivit lui Manda, o „reconectare sinceră cu oamenii și o relansare bazată pe încredere”.

„Într-un cuvânt: asumare”, încheie Claudiu Manda, discuția cu reporterul Gândul.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV Firme de ride-sharing din Timișoara, suspectate de DNA că au pus la punct un „mecanism” evazionist de proporții. Comisioane de 10%, șoferi care cotizau săptămânal, case și mașini de lux
11:56
Firme de ride-sharing din Timișoara, suspectate de DNA că au pus la punct un „mecanism” evazionist de proporții. Comisioane de 10%, șoferi care cotizau săptămânal, case și mașini de lux
EXCLUSIV Ce vor fi nevoiți să facă polițiștii cu pensii de lux dacă România intră în război. Mulți dintre ei habar n-au cum să tragă cu arma
06:00
Ce vor fi nevoiți să facă polițiștii cu pensii de lux dacă România intră în război. Mulți dintre ei habar n-au cum să tragă cu arma
VIDEO EXCLUSIV Păștinaru, vicepreședinte ANMAP: Educația ecologică și colaborarea interinstituțională – pași esențiali pentru întărirea „horei reciclării”
16:36
Păștinaru, vicepreședinte ANMAP: Educația ecologică și colaborarea interinstituțională – pași esențiali pentru întărirea „horei reciclării”
VIDEO EXCLUSIV Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now United: “Dialogul să fie tot mai strâns între autorități și cei implicați în managementul deșeurilor”
14:47
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now United: “Dialogul să fie tot mai strâns între autorități și cei implicați în managementul deșeurilor”
VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
14:15
Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
VIDEO EXCLUSIV Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”
13:25
Dan Ceaușescu, CEO Green Point, la Gândul Recycle Now United: „Industria de reciclare trebuie să se dezvolte în mod accelerat”
Mediafax
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Prima operațiune cu drone la Sintești, satul ilfovean devenit fenomen pentru mafia deșeurilor ilegale
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Diana Șoșoacă, atac la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Ce i-a propus să facă
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
VIDEO Un nou atac la adresa lui Jador. Modul în care a fost ironizat e DE NECREZUT: "Zici că ești Hannah Montana". Gestul lui Lele i-a lăsat mască pe fani, observând un detaliu JENANT: "Pe bune?". Ce a putut să facă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Cât de eficiente sunt, de fapt, vitaminele din farmacie?
ECONOMIE Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
13:15
Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim
SPORT Foști jucători de la Dinamo și Rapid, despre marele derby al ETAPEI din Superliga
13:01
Foști jucători de la Dinamo și Rapid, despre marele derby al ETAPEI din Superliga
ACTUALITATE Cum ajung să fie furați turiștii români în Istanbul. Metoda folosită de hoți pe victimele lor: „Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în fața ta”
12:59
Cum ajung să fie furați turiștii români în Istanbul. Metoda folosită de hoți pe victimele lor: „Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în fața ta”
HOROSCOP Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
12:53
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
VIDEO EXCLUSIV Marea MOBILIZARE a rezerviștilor, un adevărat FIASCO. Gândul a filmat în EXCLUSIVITATE la poarta unei unități militare din Ilfov. Rezerviștii chemați de ministrul Apărării, total descumpăniți: „Eu mai știu să trag cu arma, dar nu mai văd cu un ochi. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, el nu știe să se lege la șiret”
12:42
Marea MOBILIZARE a rezerviștilor, un adevărat FIASCO. Gândul a filmat în EXCLUSIVITATE la poarta unei unități militare din Ilfov. Rezerviștii chemați de ministrul Apărării, total descumpăniți: „Eu mai știu să trag cu arma, dar nu mai văd cu un ochi. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, el nu știe să se lege la șiret”
EXTERNE Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic
12:42
Israelul acuză Hamas că a ÎNCURCAT cadavre. Autoritățile spun că unul dintre trupurile predate marți nu este al niciunui ostatic