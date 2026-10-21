Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control

Republica Moldova şi-a retras angajaţii pe care îi avea în patru puncte de control la frontieră care se aflau pe teritoriul Ucrainei, din cauza riscurilor asociate cu războiul, dar autorităţile sunt în discuţii pentru ca reprezentanţii Serviciului de Grăniceri din Ucraina să treacă pe teritoriul R. Moldova pentru controale comune, a declarat marţi ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, la Moldova 1. Retragerea personalului moldovean nu echivalează cu închiderea celor patru puncte de frontieră. Măsura privește locul în care angajații își desfășoară activitatea.

Daniella Misail-Nichitin a precizat că autoritățile încearcă să păstreze sistemul de control comun, schimbând însă amplasarea echipelor.

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„Suntem în discuţii cu partea ucraineană, pentru ca şi reprezentanţii Serviciului de Grăniceri din Ucraina să treacă pe teritoriul Republicii Moldova, astfel încât controlul comun să fie realizat exact în aceeaşi manieră”, a subliniat ministrul, citat de NewsMaker.

„Asta ar fi minimul de măsuri necesare pentru a reduce din riscurile asociate războiului din Ucraina şi atacurilor care se produc în imediata vecinătate a frontierei de stat a Republicii Moldova”, a adăugat el.

Întrebată dacă urmează să fie instituite puncte comune de control pe teritoriul Republicii Moldova, câte vor fi şi în ce etapă se află discuţiile, ministrul a răspuns: „La moment, este vorba despre două puncte de trecere a frontierei. Cel puţin acestea sunt aranjamentele agreate, inclusiv cu partea ucraineană. Bineînţeles, pe viitor, pe dimensiunea de termen mediu, vor fi analizate şi alte puncte, în dependenţă de gradul de risc al incidentelor”.

Pe 11 septembrie, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunţat că în posturile vamale de frontieră Giurgiuleşti-Reni, Briceni-Rosoşani şi Criva–Mămăliga este instituit control comun moldo-ucrainean, iar personalul Serviciului Vamal şi al Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova îşi desfăşura activitatea de control pe teritoriul Ucrainei. Instituţia anunţa că, în contextul evoluţiei situaţiei de securitate din proximitatea frontierei moldo-ucrainene, începând cu 12 septembrie, pentru o perioadă de 90 de zile, modul de organizare a activităţii de control în cele trei posturi va fi ajustat temporar. „Astfel, din considerente de securitate, personalul autorităţilor de control ale Republicii Moldova va reveni pe teritoriul naţional şi îşi va desfăşura activitatea în infrastructura existentă din Republica Moldova”, preciza Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Marţi, Poliţia de Frontieră a declarat pentru Europa Liberă că autorităţile de la Chişinău examinează o propunere a Kievului de a organiza controale comune la anumite puncte de trecere a frontierei, pe teritoriul moldovean, în contextul riscurilor de securitate generate de atacurile ruseşti asupra infrastructurii de frontieră a Ucrainei.