Prima pagină » Actualitate » Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control

Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control

Olga Borșcevschi
Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Republica Moldova şi-a retras angajaţii pe care îi avea în patru puncte de control la frontieră care se aflau pe teritoriul Ucrainei, din cauza riscurilor asociate cu războiul, dar autorităţile sunt în discuţii pentru ca reprezentanţii Serviciului de Grăniceri din Ucraina să treacă pe teritoriul R. Moldova pentru controale comune, a declarat marţi ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, la Moldova 1. Retragerea personalului moldovean nu echivalează cu închiderea celor patru puncte de frontieră. Măsura privește locul în care angajații își desfășoară activitatea.

Daniella Misail-Nichitin a precizat că autoritățile încearcă să păstreze sistemul de control comun, schimbând însă amplasarea echipelor.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Suntem în discuţii cu partea ucraineană, pentru ca şi reprezentanţii Serviciului de Grăniceri din Ucraina să treacă pe teritoriul Republicii Moldova, astfel încât controlul comun să fie realizat exact în aceeaşi manieră”, a subliniat ministrul, citat de NewsMaker.

„Asta ar fi minimul de măsuri necesare pentru a reduce din riscurile asociate războiului din Ucraina şi atacurilor care se produc în imediata vecinătate a frontierei de stat a Republicii Moldova”, a adăugat el.

Întrebată dacă urmează să fie instituite puncte comune de control pe teritoriul Republicii Moldova, câte vor fi şi în ce etapă se află discuţiile, ministrul a răspuns: „La moment, este vorba despre două puncte de trecere a frontierei. Cel puţin acestea sunt aranjamentele agreate, inclusiv cu partea ucraineană. Bineînţeles, pe viitor, pe dimensiunea de termen mediu, vor fi analizate şi alte puncte, în dependenţă de gradul de risc al incidentelor”.

Pe 11 septembrie, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunţat că în posturile vamale de frontieră Giurgiuleşti-Reni, Briceni-Rosoşani şi Criva–Mămăliga este instituit control comun moldo-ucrainean, iar personalul Serviciului Vamal şi al Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova îşi desfăşura activitatea de control pe teritoriul Ucrainei. Instituţia anunţa că, în contextul evoluţiei situaţiei de securitate din proximitatea frontierei moldo-ucrainene, începând cu 12 septembrie, pentru o perioadă de 90 de zile, modul de organizare a activităţii de control în cele trei posturi va fi ajustat temporar. „Astfel, din considerente de securitate, personalul autorităţilor de control ale Republicii Moldova va reveni pe teritoriul naţional şi îşi va desfăşura activitatea în infrastructura existentă din Republica Moldova”, preciza Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Marţi, Poliţia de Frontieră a declarat pentru Europa Liberă că autorităţile de la Chişinău examinează o propunere a Kievului de a organiza controale comune la anumite puncte de trecere a frontierei, pe teritoriul moldovean, în contextul riscurilor de securitate generate de atacurile ruseşti asupra infrastructurii de frontieră a Ucrainei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Premierul Luca Niculescu anunță măsuri împotriva violenței în școli: „Toleranță zero față de armele albe”
17:15
Premierul Luca Niculescu anunță măsuri împotriva violenței în școli: „Toleranță zero față de armele albe”
FLASH NEWS TVR vrea 100 de mașini în leasing, de peste 12 milioane de lei. Achiziția depinde de aprobarea Guvernului
16:20
TVR vrea 100 de mașini în leasing, de peste 12 milioane de lei. Achiziția depinde de aprobarea Guvernului
UTILE Orașul din România cu cea mai scumpă apă de la robinet în 2026. Cât te costă un singur pahar
16:07
Orașul din România cu cea mai scumpă apă de la robinet în 2026. Cât te costă un singur pahar
EXCLUSIV Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, reacție pentru Gândul, după ce a fost trimisă în judecată: „E o derulare foarte rapidă a unui dosar, care din punctul meu de vedere nu conține probe”
16:00
Cristina Trăilă, Secretarul General adjunct al Guvernului Bolojan, reacție pentru Gândul, după ce a fost trimisă în judecată: „E o derulare foarte rapidă a unui dosar, care din punctul meu de vedere nu conține probe”
ACUZAȚII Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii
15:44
Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii
MESAJ Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
15:34
Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
Mediafax
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
Fața nevăzută a aisbergului revoltelor care riscă să scufunde UE. Radiografia unui expert de la Sorbona
Mediafax
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Click
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Dormi mai puțin de 5 ore pe noapte? Un studiu susține că ai un risc crescut de a dezvolta zeci de boli
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
AGRICULTURĂ Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizări importante pentru tinerii fermieri. În ce condiții pot cumpăra combine prin DR-12
17:24
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizări importante pentru tinerii fermieri. În ce condiții pot cumpăra combine prin DR-12
REACȚIE Toni Neacșu intervine în ultimul dosar al lui Călin Georgescu: „Rar am auzit de acuzații atât de ridicole”
17:22
Toni Neacșu intervine în ultimul dosar al lui Călin Georgescu: „Rar am auzit de acuzații atât de ridicole”
SCANDAL A apărut personajul care susține că a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. S-a filmat și și-a postat mărturia pe Facebook. Reacția AUR
17:15
A apărut personajul care susține că a pus capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. S-a filmat și și-a postat mărturia pe Facebook. Reacția AUR
FLASH NEWS Dan Neculăescu, noul ministru de Externe, anunță, după o convorbire cu omologul din Republica Moldova, că România își menține sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului. Ministrul a avut o convorbire și cu omologul său estonian
17:14
Dan Neculăescu, noul ministru de Externe, anunță, după o convorbire cu omologul din Republica Moldova, că România își menține sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului. Ministrul a avut o convorbire și cu omologul său estonian
ANUNȚ Meloni anunță că manifestanții violenți vor fi amendați cu câte 20.000 € fiecare și riscă până la 5 ani de închisoare. Măsuri de securitate sporită, anunțate în cazul orașului Milano până la 1 ianuarie 2027
16:58
Meloni anunță că manifestanții violenți vor fi amendați cu câte 20.000 € fiecare și riscă până la 5 ani de închisoare. Măsuri de securitate sporită, anunțate în cazul orașului Milano până la 1 ianuarie 2027
VIDEO Cum arată Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești: 14 monitoare și 36 de calculatoare vor fi operate de 11 specialiști, 24 de ore din 24
16:52
Cum arată Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești: 14 monitoare și 36 de calculatoare vor fi operate de 11 specialiști, 24 de ore din 24

Cele mai noi

Trimite acest link pe