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Nicușor Dan convoacă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la doar două zile după învestirea Guvernului Niculescu. Noii miniștri intră la discuții oficiale. Ce subiecte se află pe masă

Flavius Niculescu
Nicușor Dan convoacă Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la doar două zile după învestirea Guvernului Niculescu. Noii miniștri intră la discuții oficiale. Ce subiecte se află pe masă
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Președintele României, Nicușor Dan, a convocat joi, 22 octombrie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Ședința va avea loc de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni. Decizia lui Nicușor Dan vine la doar două zile după ce noul prim-ministru, Luca Niculescu, a primit votul de încredere al Parlamentului pentru formarea noului Guvern cu puteri depline. Asta înseamnă că mai multe locuri din CSAT vor fi ocupate de noii miniștri ai Cabinetului Niculescu, care și-au început oficial mandatul în urmă cu aproximativ 48 de ore, atunci când au depus jurământul.

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„Vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale”

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 22 octombrie 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Luca Niculescu și Nicușor Dan

Cine sunt miniștrii din noul Guvern care vor lua partea la ședința CSAT convocată de Nicușor Dan

În CSAT, prim-ministrul României deține funcția de vicepreședinte. De asemenea, din componența Consiliului, mai fac parte ministrul Apărării, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Justiției, ministrul Economiei, ministrul Finanțelor.

Pe lângă aceștia, se mai numără directorul Serviciului Român de Informații (SRI), directorul Serviciului de Informații Externe (SIE), șeful Statului Major al Apărării, consilierul prezidențial pentru securitate națională și consilierul de stat, secretarul CSAT.

Iată lista miniștrilor proaspăt învestiți care vor participa la ședința convocată joi de președintele României:

  • Luca Niculescu – prim-ministru și vicepreședinte CSAT;
  • Ștefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;
  • Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministrul Afecerilor Interne;
  • Dan Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe,
  • Radu Marinescu – ministrul Justiției;
  • Daniel Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;
  • Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor.
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