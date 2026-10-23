Bolojan, săgeți către PSD, la Sinaia, după plecarea de la Guvern: „Cu golanii e greu să faci treabă”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a participat la un eveniment organizat la Sinaia, unde a vorbit despre dificultățile colaborării dintre partide. El a afirmat că în toate partidele sunt oameni raţionali cu care se poate lucra, arătând că, dimpotrivă, cu „golanii” este greu să faci treabă.

Bolojan, la Sinaia: „Cu golanii e greu să faci treabă”

Fostul premier PNL Ilie Bolojan a participat, vineri, la Summitul Rethink România 2026 – „O viziune pentru România”, organizat la Sinaia.

Bolojan a afirmat că în toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra, precizând că, dimpotrivă, cu „golanii” este greu să faci treabă.

„Cu cât mai mulți oameni normali intră în politică la toate partidele, cu atâta densitatea acestora de normalitate va fi mai mare (…). Cu cât mai mulți oameni normali sunt în politică, cu atâta este mai bine. Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de față (…). În toate partidele sunt oameni raționali cu care se poate lucra. Cu omul rațional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mișc anumite lucruri. Aveau (…) respectul unor înțelegeri, responsabilitatea… Cu golanii e greu să faci treabă”, a declarat liderul PNL.

El a subliniat că, în cadrul fostei coaliții de guvernare, a încercat să fie corect cu toate partidele, însă au fost situații în care parteneri care au stat la masa discuțiilor declarau altceva în spațiul public.

„Aveam experiența unor coaliții la scară mai mică, la Oradea, cu UDMR și cu PSD. Ca să funcționeze o coaliție, vă dați seama, cu 4 partide, cum a fost acum, foarte complicată, cu niște istorii personale, cu istorii conflictuale, am încercat să fiu cât se poate de corect cu toți colegii, cu toate partidele, știind că la Oradea, dacă am avut o relație bună cu UDMR, eram cel mai mare UDMR-ist din PNL. (…) Am crezut că dacă respect oamenii și aici, dacă caut să rezolv, să mediez, să faci, lucrurile vor funcționa. Știam că măsurile pe care trebuie să le luăm nu sunt foarte ușoare și nu există restructurări fără costuri. Nu există nicăieri așa ceva, da? Inclusiv costuri sociale și inevitabil costuri politice. Iar dacă ai trâmbițat ani de zile că o să-i facem fericiți fără ca oamenii să depună niciun efort și că există un perpetuum mobile economic, pe care doar noi l-am inventat, era clar că vor fi niște dezamăgiri majore. Și am încercat, am zis, bun, anumite lucruri se fac mai greu, se amână. La prânz stabilești ceva aici, seara la câteva televiziuni ești tocat programat și cei care au fost la masă n-au fost la masă declarativ, declară altceva”, a mai spus fostul premier.

Foto – Video: Facebook / Rethink România