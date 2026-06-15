Șeful UEFA, criticat după ce a spus că multe meciuri de la Cupa Mondială sunt „neinteresante”

Un grup de 13 naționale prezente la Cupa Mondială, din Asia, Africa și Caraibe, l-a criticat pe președintele UEFA, Aleksander Čeferin, după ce sloven a declarat că la turneul din SUA, Canada și Mexic sunt multe meciuri „neinteresante”.

El a făcut aceste afirmații comentând extinderea turneului la 48 de echipe.

Cine l-a atacat pe Čeferin

Într-o declarație comună publicată de Federația de Fotbal din Africa de Sud, cele 13 națiuni și-au exprimat „profunda dezamăgire” față de comentariile recente ale președintelui UEFA privind extinderea Cupei Mondiale și față de faptul că acesta a descris mai multe meciuri drept „neinteresante”.

Čeferin a făcut aceste comentarii săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe organizate la Ljubljana, potrivit site-urilor Žurnal 24 și Dosi.

Declarația a fost semnată, alături de Africa de Sud, de debutantele la Cupa Mondială Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan, dar și de Congo, Haiti, Algeria, Maroc, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș și Tunisia.

„Pentru țările noastre, nu există meci neimportant la Cupa Mondială. A sugera că aceste meciuri ar fi cumva mai puțin importante este profund dezamăgitor și nu recunoaște eforturile, sacrificiile și aspirațiile jucătorilor, antrenorilor, cluburilor, liderilor din fotbal și suporterilor din întreaga lume.

Pentru Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan, calificarea la Cupa Mondială FIFA reprezintă o realizare istorică și împlinirea unui vis împărtășit de generații (…) Pentru națiuni precum Congo și Haiti, revenirea pe cea mai mare scenă a fotbalului după o absență îndelungată are o semnificație specială pentru milioanele de suporteri care au așteptat ani, iar în unele cazuri decenii, acest moment”, se arată în declarație.

Cupa Mondială din 2026 este organizată în Statele Unite, Mexic și Canada și este prima ediție din istorie cu 48 de echipe la start.