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Șeful UPU-SMURD Bihor a fost prins băut la volan, dar a scăpat doar cu avertisment. Cum au motivat judecătorii decizia

Șeful UPU-SMURD Bihor a fost prins băut la volan, dar a scăpat doar cu avertisment. Cum au motivat judecătorii decizia
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Doctorul Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, a rămas cu avertisment după ce a fost prins băut la volan. Curtea de Apel Oradea a respins apelul procurorilor, care ceruseră închisoare cu suspendare. Judecătorii au motivat că riscul producerii unui accident era „relativ redus”.

Dosarul a pornit de la un control rutier din 26 octombrie 2025, când Hadrian Borcea a fost oprit de polițiști în Oradea, în drum spre aeroport. Etilotestul a indicat 0,66 mg/l alcool în aerul expirat, iar analizele au arătat valori de 1,88, respectiv 1,61 g/l alcool în sânge.

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Dr. Hadrian Borcea. Foto: captură video Youtube.

Acesta și-a recunoscut fapta și a declarat că băuse trei beri în seara precedentă, fără să se mai simtă sub influența alcoolului dimineața. Medicul a cerut judecarea în procedură simplificată, care permite reducerea cu o treime a limitelor pedepsei cu închisoarea. Pe 12 iunie 2026, Judecătoria Oradea a decis să nu-i aplice o pedeapsă lui Hadrian Borcea, sancționându-l doar cu un avertisment. Medicul a fost obligat să achite și 700 de lei cheltuieli judiciare, arată Bihoreanul.

Judecătoria a considerat că fapta are gravitate redusă, invocând traficul scăzut, distanța scurtă și lipsa unui accident. Instanța a ținut cont și de comportamentul medicului la examinare, precum și de cei 32 de ani de carieră și experiența sa profesională. Din anul 2014, acesta ocupă funcția de medic-șef al UPU.

„S-a apreciat că fapta în cauză este o greşeală a inculpatului, a cărei consecinţe concrete nu prezintă gravitate, o greşeală care însă nu este echitabil să afecteze o activitate profesională prin care şi-a adus un aport major pentru binele comunităţii din care face parte, pentru salvarea vieţii unor oameni aflaţi în situaţii critice şi care nu justifică încheierea în mod negativ a unei asemenea cariere”, arată instanța.

Procurorii au cerut o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, dar apelul a fost respins

Judecătoria a motivat că o condamnare i-ar fi retras lui Hadrian Borcea certificatul ORNISS (Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat), necesar accesului la informații clasificate. Fără acest aviz, medicul nu ar mai fi putut participa la misiunile internaționale de medicină de dezastru.

Procurorii au contestat sentința, considerând avertismentul prea blând. Aceștia au invocat alcoolemia mult peste limita penală și au susținut că profesia de medic impune un standard mai ridicat de conduită. Astfel, procurorii au cerut o pedeapsă cu închisoarea, cu suspendare sub supraveghere. Aceștia au susținut că renunțarea la pedeapsă, în condițiile unei alcoolemii de 1,88 g/l, transmite un mesaj de toleranță față de conducerea sub influența alcoolului.

Curtea de Apel Oradea a respins apelul procurorilor și a menținut avertismentul. Judecătorii au considerat că fapta a fost un incident izolat și că Hadrian Borcea se poate îndrepta fără o pedeapsă. Instanța a invocat și examinarea medico-legală, care nu a indicat semne clinice specifice consumului de alcool.

Curtea de Apel Oradea a invocat lipsa antecedentelor penale și cariera medicului, considerând că avertismentul este suficient. Decizia este definitivă, iar Borcea va plăti 700 de lei pentru cheltuielile judiciare. Deși anunțase că ia în calcul demisia pentru a proteja imaginea UPU-SMURD Bihor, medicul a rămas în funcție.

Sursă foto: Shutterstock/captură video

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