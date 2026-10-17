Fost ofițer militar, în arest preventiv după ce a fost prins băut la volan și a lovit o mașină parcată, în Vaslui. Polițiștii i-au depistat o alcoolemie record

Un fost ofițer militar în vârstă de 66 de ani a fost plasat în arest preventiv, după ce a pierdut controlul volanului și a lovit o mașină parcată. Polițiștii ajunși la locul incidentului l-au depistat pe șofer sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie record, de 1,14 mg/l în aerul expirat.

Incidentul a avut loc în zona Gării din municipiul Vaslui. Inițial, fostul ofițer militar Vasile Ciobanu a pierdut controlul volanului și a lovit o mașină parcată. Proprietarul mașinii avariate a solicitat un echipaj de Poliție la adresă, iar agenții au constatat că șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Aceștia i-au depistat o alcoolemie record, de 1,14 mg/l în aerul expirat. Întrebat cât alcool a consumat, fostul ofițer militar ar fi spus că „doar 3 pahare cu vin”.

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Bărbatul, despre care se cunoștea că era recidivist, a fost reținut de polițiști. Nu ar fi fost prima oară când polițiștii l-au depistat băut la volan. Un incident similar ar fi avut loc în anul 2020.

I-a fost depistată o alcoolemie record

Fostul ofițer militar a fost arestat preventiv de Ziua Sfintei Parascheva, după ce a acroșat o mașină parcată și a fost prins băut la volan. El susținuse că nu ar fi fost „așa de beat” în momentul incidentului. În fața judecătorului, acesta a susținut că ar mai fi continuat să consume alcool într-un bar, după incident. Afirmația, însă, nu a putut fi dovedită. Avocatul său caută probe pentru contestația depusă la Tribunalul Vaslui, arată Vremea Nouă.

„La data de 11 octombrie 2026, ora 10.50, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că un autoturism, înmatriculat în județul Vaslui, ar fi acroșat un alt autoturism staționat pe strada Păcii din municipiul Vaslui. Polițiștii rutieri au identificat șoferul aflat la volanul autoturismului, bărbat de 66 de ani, din Vaslui, și au stabilit că în urma evenimentului nu au rezultat victime. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1.14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conform buletinului de analiză toxicologică înaintat de către medicii legiști, la momentul prelevării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta ar fi avut o îmbibație de alcool pur în sânge peste limita legală admisă. La data de 13 octombrie 2026, în baza probatoriului administrat, polițiștii Biroului Rutier Vaslui au reținut bărbatul, pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat Judecătoriei Vaslui, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, față de acesta fiind dispusă măsura arestării preventive, pe o perioadă de 30 de zile”, a spus purtătorul de cuvânt de la IPJ Vaslui.

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